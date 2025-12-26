Language
    रेलवे का नया किराया: 215 किमी तक कोई बदलाव नहीं, दैनिक यात्रियों को राहत

    By Brajeshp K Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:27 PM (IST)

    भारतीय रेल ने 26 दिसंबर से नई किराया तालिका लागू की है, जिसमें 215 किमी से अधिक दूरी के किराए में मामूली वृद्धि की गई है। 215 किमी से कम दूरी की यात्र ...और पढ़ें

    रेलवे ने एक-दो पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोत्तरी किया। जागरण

    जागरण संवाददाता, बस्ती। भारतीय रेल की नई किराया तालिका 26 दिसंबर यानी गुरुवार को आधी रात से लागू कर दी गई है। जिसके तहत 215 किलोमीटर से अधिक दूरी के किराए में एक से दो पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ोत्तरी की गई है। दूसरी तरफ 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा और दैनिक यात्रियों के भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

    रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए किराए में संशोधन बदलाव किया है। यह संशोधित किराया तालिका 26 दिसंबर 2025 से प्रभावी कर दी गई है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार उपनगरीय (सबअर्बन) सेवाओं व मासिक सीजन टिकट के किराए में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है।

    इसी तरह सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किराया पूरी तरह यथावत रखा गया है, ताकि दैनिक और अल्प दूरी के यात्रियों पर कोई अतिरिक्त भार न पड़े।

    सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा पर केवल एक पैसा प्रति किलोमीटर की मामूली वृद्धि की गई है। वहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नान एसी श्रेणियों में दो पैसे प्रति किलोमीटर तथा एसी श्रेणियों में भी दो पैसे प्रति किलोमीटर की सीमित बढ़ोत्तरी की गई है।

    पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस संशोधन के परिणामस्वरूप नान एसी कोच में 500 किलोमीटर की यात्रा करने वाले यात्रियों को लगभग 10 रुपये अतिरिक्त का भुगतान करना होगा, जिससे यह वृद्धि आम यात्रियों के लिए किफायती और संतुलित बनी रहेगी।