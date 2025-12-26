रेलवे का नया किराया: 215 किमी तक कोई बदलाव नहीं, दैनिक यात्रियों को राहत

जागरण संवाददाता, बस्ती। भारतीय रेल की नई किराया तालिका 26 दिसंबर यानी गुरुवार को आधी रात से लागू कर दी गई है। जिसके तहत 215 किलोमीटर से अधिक दूरी के किराए में एक से दो पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ोत्तरी की गई है। दूसरी तरफ 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा और दैनिक यात्रियों के भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए किराए में संशोधन बदलाव किया है। यह संशोधित किराया तालिका 26 दिसंबर 2025 से प्रभावी कर दी गई है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार उपनगरीय (सबअर्बन) सेवाओं व मासिक सीजन टिकट के किराए में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है।