मनरेगा में बस्ती मंडल के फंसे 359 करोड़, जी राम जी का इंतजार

ब्रजेश पांडेय, बस्ती। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना यानी मनरेगा में जाब कार्ड धारकों को न तो मजदूरी मिल पा रही है और न ही दुकानदारों को पक्के कार्यों में लगे सामान के दाम। बस्ती मंडल में दो वर्ष से 382 करोड़ रुपये शासन स्तर पर फंसे हैं। जबकि इंतजार अब परिवर्तित योजना जी राम जी का है, जिसमें किसानों को सौ दिन की जगह 125 दिन रोजगार मिलने हैं। ग्राम प्रधान से लेकर सेक्रेटरी तक परेशान हैं। दुकानदार उनके घरों तक अपना बकाया लेने को पहुंच रहे हैं।

बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीर नगर के तीनों जिलों में दो वर्षों में 35476.71 लाख रुपये के सामान के बकाया हैं तो 486.69 लाख रुपये मजदूरी फंसी हुई है। सर्वाधिक बकाया सिद्धार्थनगर जनपद का है। इस योजना के तहत 60 प्रतिशत कच्चा और 40 प्रतिशत पक्का कार्य होता है। मनरेगा अधिनियम में यदि एक सप्ताह के अंदर श्रमिकों के लिए डोंगल नहीं लगा तो विभागीय जुर्माना और दंड का प्रावधान है, लेकिन एक वर्ष से अधिक समय से मजदूरी भी फंसी हुई है।

रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी अपने क्षेत्र में श्रमिकों को जवाब नहीं दे पा रहे। उधार में सामग्री देने वाली फर्म भी भुगतान की आस में बैठी हैं, लेकिन बजट न आने के चलते उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। दुबौलिया के धरमूपुर मुस्तहकम के प्रधान शोभाराम राजभर कहते हैं कि उन्हें मजदूरों और दुकानदार जब पैसा मांगने आते हैं तो मुंह चुराना पड़ता है।