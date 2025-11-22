Language
    दबंगों ने बीच सड़क पर मां-बेटे को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, दोनों मदद मांगते रहे; लेकिन वो नहीं रुके

    By Skand Kumar Shukla Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:31 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एक हृदयविदारक घटना सामने आई जिसमें दबंगों ने एक मां और उसके बेटे को सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। पीड़ितों की चीख-पुकार के बावजूद किसी ने उनकी सहायता नहीं की। यह घटना दबंगों के बढ़ते हौसलों और कानून के प्रति उनके भय की कमी को दर्शाती है।

    सामने खड़ी चार पहिया गाड़ी न हटाने को लेकर घटना। सीसीटीवी फुटेज

    जागरण संवाददाता, बस्ती। शहर में कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाला मामला सामने आया है। यहां बेखौफ दबंगों ने बीच सड़क पर एक महिला और उसके बेटे की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन आरोपित उन्हें पीटते रहे। घटना के बाद पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस आरोपितों को बचाने का प्रयास कर रही है।

    जानकारी के मुताबिक, घटना पुरानी बस्ती के मंगल बजार की है। पीड़िता रुखसाना अपने बेटे 21 वर्षीय बेटे सैफ के साथ घर से बाजार में निकल रही थीं। सामने खड़ी गाड़ी थी उसी को हटाने के लिए कहा तो दबंग आग बबूला हो गए। दबंगों ने उन्हें घेर लिया। आरोपितो ने पहले गाली-गलौज की और विरोध करने पर मां-बेटे को लात-घूंसों से जमकर पीटना शुरू कर दिया। जब मां ने बेटे को बचाने की कोशिश की, तो दबंगों ने महिला को भी नहीं बख्शा और उन्हें बालों से पकड़ कर सड़क पर घसीटा। इस दौरान वहां तमाशबीनों की भीड़ जमा रही, लेकिन दबंगों के डर से कोई बीच-बचाव करने नहीं आया।

    इस मामले में स्थानीय पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस मौके पर देर से पहुंची, तब तक आरोपित फरार हो चुके थे। यह भी आरोप है कि जानलेवा हमले के बावजूद पुलिस ने गंभीर धाराओं की जगह मामूली धाराओं में मंगल बाजार निवासी शिवानंद, वेदानंद व विवेकानंद सोनी समेत कुछ अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर, शांतिभंग में चालान कर महज खानापूर्ति कर दी।

    पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपित इलाके के रसूखदार लोग हैं और उनकी पुलिस से सांठगांठ है, जिसके चलते कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़िता के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने रोते हुए बताया, वे मेरे बेटे को मार डालना चाहते थे। हम थाने में गुहार लगाते रहे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें अब भी जान का खतरा है।

    मारपीट का मामला संज्ञान में आया है। पीड़ितों का मेडिकल करवा कर। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।स्थानीय पुलिस की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। - सत्येन्द्र भूषण तिवारी, सीओ सिटी, बस्ती

