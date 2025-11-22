दबंगों ने बीच सड़क पर मां-बेटे को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, दोनों मदद मांगते रहे; लेकिन वो नहीं रुके

जागरण संवाददाता, बस्ती। शहर में कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाला मामला सामने आया है। यहां बेखौफ दबंगों ने बीच सड़क पर एक महिला और उसके बेटे की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन आरोपित उन्हें पीटते रहे। घटना के बाद पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस आरोपितों को बचाने का प्रयास कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, घटना पुरानी बस्ती के मंगल बजार की है। पीड़िता रुखसाना अपने बेटे 21 वर्षीय बेटे सैफ के साथ घर से बाजार में निकल रही थीं। सामने खड़ी गाड़ी थी उसी को हटाने के लिए कहा तो दबंग आग बबूला हो गए। दबंगों ने उन्हें घेर लिया। आरोपितो ने पहले गाली-गलौज की और विरोध करने पर मां-बेटे को लात-घूंसों से जमकर पीटना शुरू कर दिया। जब मां ने बेटे को बचाने की कोशिश की, तो दबंगों ने महिला को भी नहीं बख्शा और उन्हें बालों से पकड़ कर सड़क पर घसीटा। इस दौरान वहां तमाशबीनों की भीड़ जमा रही, लेकिन दबंगों के डर से कोई बीच-बचाव करने नहीं आया।

इस मामले में स्थानीय पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस मौके पर देर से पहुंची, तब तक आरोपित फरार हो चुके थे। यह भी आरोप है कि जानलेवा हमले के बावजूद पुलिस ने गंभीर धाराओं की जगह मामूली धाराओं में मंगल बाजार निवासी शिवानंद, वेदानंद व विवेकानंद सोनी समेत कुछ अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर, शांतिभंग में चालान कर महज खानापूर्ति कर दी।