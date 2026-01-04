Language
    बस्ती में चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों संग सीएमएस के डांस का वीडियो वायरल, न्यू ईयर का मना था जश्न

    By Sandeep Yadav Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:12 AM (IST)

    बस्ती महिला अस्पताल के सीएमएस का चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों संग डांस करते हुए एक वीडियो नए साल पर वायरल हो गया है। लोग मरीजों की चिंता छोड़कर स्ट ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    भोजपुरी व हिंदी गीतों पर थिरके कर्मी, चर्चाएं तेज। फोटो- इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, बस्ती। चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ महिला अस्पताल के सीएमएस के डांस का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद चर्चा का विषय बन गया। इसे लेकर लोग तरह- तरह बातें कर रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर यह सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि रोगियों की चिंता छोड़कर पूरा स्टाफ नए साल पर भोजपुरी गीतों पर डांस में कैसे मशगूल हो सकता है।

    वहीं सीएमओ ने कहा कि प्रसारित वीडियो उनके संज्ञान में नहीं है, अगर ऐसा है तो इसकी जांच कराई जाएगी। डांस के वीडियो के साथ महिला अस्पताल के सीएमएस का एक पत्र भी प्रसारित हो रहा है।

    इसमें लिखा है कि नए वर्ष पर सीएमएस आवास पर संगोष्ठी के साथ सहभोज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिसमें स्टार्टर एवं दोपहर को भोजन है। गरम गुलाब जामुन की विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं प्रसारित वीडियों में सीएमएस महिला अस्पताल के स्टाफ के साथ डांस करते दिख रहे हैं। महिला स्टाफ भी डांस में मशगूल दिखीं।

    नए साल के अवसर पर सीएमएस आवास परिसर में संगोष्ठी आयोजित की गई थी।ड्यूटी टाइम खत्म होने के बाद सभी स्टाफ संगोष्ठी में शामिल हुए। अस्पताल की उपलब्धियों पर चर्चा हुई उसके बाद संगीत के साथ अल्पाहार की व्यवस्था थी। छवि धूमिल करने के लिए वीडियो प्रसारित करके नकारात्मकता फैलाई जा रही है।

    -डॉ. अनिल कुमार, सीएमएस