बस्ती में चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों संग सीएमएस के डांस का वीडियो वायरल, न्यू ईयर का मना था जश्न

जागरण संवाददाता, बस्ती। चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ महिला अस्पताल के सीएमएस के डांस का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद चर्चा का विषय बन गया। इसे लेकर लोग तरह- तरह बातें कर रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर यह सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि रोगियों की चिंता छोड़कर पूरा स्टाफ नए साल पर भोजपुरी गीतों पर डांस में कैसे मशगूल हो सकता है।

वहीं सीएमओ ने कहा कि प्रसारित वीडियो उनके संज्ञान में नहीं है, अगर ऐसा है तो इसकी जांच कराई जाएगी। डांस के वीडियो के साथ महिला अस्पताल के सीएमएस का एक पत्र भी प्रसारित हो रहा है।

इसमें लिखा है कि नए वर्ष पर सीएमएस आवास पर संगोष्ठी के साथ सहभोज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिसमें स्टार्टर एवं दोपहर को भोजन है। गरम गुलाब जामुन की विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं प्रसारित वीडियों में सीएमएस महिला अस्पताल के स्टाफ के साथ डांस करते दिख रहे हैं। महिला स्टाफ भी डांस में मशगूल दिखीं।