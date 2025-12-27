Basti Weather Update: फिर बदला मौसम का मिजाज, छाया घना कोहरा
बस्ती में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है, जहां शुक्रवार को घना कोहरा छाया रहा। सुबह और शाम को घने कोहरे के साथ ठंडी हवाओं ने गलन बढ़ा दी, जिससे लोग ठंड ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बस्ती। मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया। शुक्रवार को कोहरे का पहरा रहा। सुबह व शाम को घना कोहरा छाया रहा। ठंडी हवाओं के साथ गलन भी बढ़ गई। लोग ठंड से ठिठुरते दिखे। कुछ लोग अलाव के पास बैठे नजर आए। जिनके घरों में हीटर था वह उसके पास दुबके रहे। ज्यादा जरूरी होने पर ही लोग घर से बाहर निकले। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा।
सुबह घना कोहरा छाया था। 11 बजे तक कोहरे का पहरा रहा। धीरे- धीरे कोहरा छटना शुरु हुआ। दो बजे तक कोहरे का असर कम हुआ, लेकिन धूप नहीं निकला। लोग दिन भर अलाव के पास बैठे रहे। शाम होते ही कोहरे का प्रकोप तेजी से बढने लगा। सात बजे के बाद दृश्यता कम होने लगी।
नौ बजे तक सड़क पर दो मीटर के बाद दिखाई नहीं दे रहा था। सड़को पर आवागमन भी कम हो गया। शहर से गांव तक के बाजार में सन्नाटा पसर गया था। ठंड से परेशान राहगीरों को अलाव की सहारा बन रहा था।
यह भी पढ़ें- बस्ती कफ सीरप प्रकरण: एसआईटी ने जौनपुर-वाराणसी में की छापेमारी, रितिक गोयल पर लुकआउट नोटिस की तैयारी
हाथ सेंकने के बाद ही राहगीर अपने गंतव्य के आगे बढे। वहीं डीएम कृत्तिका ज्योत्स्ना के निर्देश पर सीआरओ कीर्ति प्रकाश भारती ने असहाय लोगो को पचपेडिया स्थित स्थायी रैन बसेरा भिजवाया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।