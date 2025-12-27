Basti Weather Update: फिर बदला मौसम का मिजाज, छाया घना कोहरा

जागरण संवाददाता, बस्ती। मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया। शुक्रवार को कोहरे का पहरा रहा। सुबह व शाम को घना कोहरा छाया रहा। ठंडी हवाओं के साथ गलन भी बढ़ गई। लोग ठंड से ठिठुरते दिखे। कुछ लोग अलाव के पास बैठे नजर आए। जिनके घरों में हीटर था वह उसके पास दुबके रहे। ज्यादा जरूरी होने पर ही लोग घर से बाहर निकले। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा।

सुबह घना कोहरा छाया था। 11 बजे तक कोहरे का पहरा रहा। धीरे- धीरे कोहरा छटना शुरु हुआ। दो बजे तक कोहरे का असर कम हुआ, लेकिन धूप नहीं निकला। लोग दिन भर अलाव के पास बैठे रहे। शाम होते ही कोहरे का प्रकोप तेजी से बढने लगा। सात बजे के बाद दृश्यता कम होने लगी।