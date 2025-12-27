बस्ती कफ सीरप प्रकरण: एसआईटी ने जौनपुर-वाराणसी में की छापेमारी, रितिक गोयल पर लुकआउट नोटिस की तैयारी

जागरण संवाददाता, बस्ती। कोडीन युक्त नशीली कफ सीरप के अवैध कारोबार के खिलाफ जिले में पुलिस और औषधि प्रशासन विभाग का अभियान तेज हो गया है। जिले में गोयल फार्मा के मालिक आरोपित रितिक गोयल, पार्टनर खुशबू गोयल पर पुरानी बस्ती थाने में केस दर्ज है। इनकी तलाश में बस्ती पुलिस की विशेष जांच टीम ने जौनपुर और वाराणसी के विभिन्न ठिकानों पर शुक्रवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्य आरोपित रितिक गोयल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अंदेशा है कि वह कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए विदेश भाग सकता है। विशेष जांच टीम (एसआइटी) इस नेटवर्क से जुड़े अन्य दो लोगों और उनकी सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी है। मुख्य आरोपित की घेराबंदी करने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपित के पासपोर्ट का विवरण जुटा लिया गया है और सभी एयरपोर्ट्स को अलर्ट करने के लिए लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने की कागजी कार्रवाई तेज कर दी गई है।

जांच अधिकारियों का कहना है कि आरोपित के कुछ करीबी सहयोगी विदेश में सक्रिय हैं, जिसकी मदद से वह देश छोड़ने की योजना बना रहा है। एसआइटी की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि यह गिरोह वैध लाइसेंस की आड़ में नशीली सीरप की तस्करी कर रहा था।