बस्ती में अकेली रह रही महिला के घर को चोरों ने बनाया निशाना, ताला तोड़कर उड़ा ले गए नकदी व गहने

बस्ती के कप्तानगंज कस्बे में एक अकेली महिला के घर में चोरी की घटना हुई। चोरों ने चैनल गेट का ताला तोड़कर कमरे में प्रवेश किया और नकदी व गहने चुरा लिए। पीड़िता सीतापति ने बताया कि रात करीब 12 बजे जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने कमरे में लाइट जलती देखी और सामान बिखरा हुआ पाया। उनके दोनों बेटे पवन और रामप्रकाश बाहर नौकरी करते हैं।

जागरण संवाददाता, बस्ती। अकेली रह रही महिला के घर को चोरों ने निशाना बनाया है। घटना कप्तानगंज कस्बे के आदिशक्ति नगर वार्ड की है। गुरुवार की रात चोरों ने मकान के पीछे लगे चैनल गेट का ताला तोड़ा, फिर कमरे घुस कर नकदी व गहने लेकर चंपत हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें