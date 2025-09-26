बस्ती में अकेली रह रही महिला के घर को चोरों ने बनाया निशाना, ताला तोड़कर उड़ा ले गए नकदी व गहने
बस्ती के कप्तानगंज कस्बे में एक अकेली महिला के घर में चोरी की घटना हुई। चोरों ने चैनल गेट का ताला तोड़कर कमरे में प्रवेश किया और नकदी व गहने चुरा लिए। पीड़िता सीतापति ने बताया कि रात करीब 12 बजे जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने कमरे में लाइट जलती देखी और सामान बिखरा हुआ पाया। उनके दोनों बेटे पवन और रामप्रकाश बाहर नौकरी करते हैं।
जागरण संवाददाता, बस्ती। अकेली रह रही महिला के घर को चोरों ने निशाना बनाया है। घटना कप्तानगंज कस्बे के आदिशक्ति नगर वार्ड की है। गुरुवार की रात चोरों ने मकान के पीछे लगे चैनल गेट का ताला तोड़ा, फिर कमरे घुस कर नकदी व गहने लेकर चंपत हो गए।
घर में अकेली मौजूद सीतापति ने बताया कि रात करीब 12 बजे उनकी नींद खुली तो देखा कि कमरे की लाइट जली है, अलमारी और बक्सों के ताले टूटे पड़े हैं, सामान बिखरा हुआ मिला। पीछे के दरवाजे का चैनल गेट भी टूटा हुआ था। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।
यूपी 112 पीआररवी को को सूचना दी। पीड़िता ने बताया कि बड़ा बेटा पवन ट्रक ड्राइवर है, वह इस समय कर्नाटक में हैं, जबकि छोटा भाई रामप्रकाश विदेश में नौकरी करता है। स्थानीय पुलिस घटना की जांच-पड़ताल में जुट गई है।
