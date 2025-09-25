Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस्ती शहर में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बाहर से बुलाए गए ASP तीन CO

    By Skand Kumar Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 01:35 PM (IST)

    बस्ती में दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। शहर में 3500 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। पूजा पंडालों और बाजारों में सुरक्षा बढ़ाई गई है ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है और पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    कोतवाल दिनेश चन्द्र चोधरी के नेतृत्व में शहर में पैदल मार्च करती कोतवाली पुलिस

    जागरण संवाददाता, बस्ती। दुर्गा पूजा के दौरान शहर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इस अवसर पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस-प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। भीड़भाड़ और सांस्कृतिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग ने लगभग 3,500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की योजना बनाई है। पुलिस अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों के संयुक्त बैठक के बाद लिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूजा पंडालों, प्रमुख सड़कों, बाजारों और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था अभी से कड़ी कर दी गई है। बिना वर्दी में सादे कपड़े में खुफिया कर्मी, यातायात पुलिस और क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) भी शामिल होगी। इस वर्ष कई प्रमुख पूजा पंडालों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी।

    इसके अलावा शहर भर में 500 से अधिक सीसी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनकी निगरानी पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल रूम से 24 घंटे की जाएगी। शहर में 15 दिनों तक चलने वाले दुर्गापूजा उत्सव को लेकर रेंज के अन्य अन्य जनपदों से एक एएसपी, तीन सीओ, 15 निरीक्षक,70 उपनिरीक्षक, 500 कांस्टेबल, 80 महिला कांस्टेबल,एक कंपनी पीएसी, एक कंपनी फ्लड पीएसी, 15 टीएसआई, 30 यातायात पुलिस कांस्टेबल बाहर से बुलाए गए हैं।

    इसके अलावा जिले के तीन हजार पुलिस कर्मी व अधिकारी तैनात किए जाएंगे। पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों को चिह्नित किया है जहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- बस्ती में ट्रक और डीसीएम की भीषण टक्कर, दो गंभीर रूप से घायल

    यातायात व्यवस्था में बदलाव

    त्योहारी भीड़ को देखते हुए यातायात विभाग ने वैकल्पिक मार्ग और ट्रैफिक डायवर्जन की योजना तैयार की है। प्रमुख सड़कों रोडवेज, कंपनी बाग, दक्षिण दरवाजा पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी और अस्थाई तौर विशेष पार्किंग जोन बनाए जाएंगे।

    दुर्गा पूजा के दौरान हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करें। शहर में पुलिस व पीएसी के साथ एरिया डोमिनेशन बुधवार से ही कोतवाली व पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में देर शाम आरंभ कर दिया गया है। यह पुलिस फोर्स शहर में आठ अक्टूबर तक पूरी से अलर्ट मोड में रहेगी। पूजा कमेटियों की जिम्मेदारी है कि वे कानून व्यवस्था में सहयोग करें और त्योहार को शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से मनाएं। कि वे निर्धारित समय सीमा में कार्यक्रम संपन्न करें, ध्वनि नियंत्रण के नियमों का पूरी तरह पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें।-सत्येन्द्र भूषण तिवारी, सीओ सिटी, बस्ती