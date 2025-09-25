बस्ती शहर में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बाहर से बुलाए गए ASP तीन CO

बस्ती में दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। शहर में 3500 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। पूजा पंडालों और बाजारों में सुरक्षा बढ़ाई गई है ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है और पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है।

जागरण संवाददाता, बस्ती। दुर्गा पूजा के दौरान शहर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इस अवसर पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस-प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। भीड़भाड़ और सांस्कृतिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग ने लगभग 3,500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की योजना बनाई है। पुलिस अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों के संयुक्त बैठक के बाद लिया गया।

पूजा पंडालों, प्रमुख सड़कों, बाजारों और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था अभी से कड़ी कर दी गई है। बिना वर्दी में सादे कपड़े में खुफिया कर्मी, यातायात पुलिस और क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) भी शामिल होगी। इस वर्ष कई प्रमुख पूजा पंडालों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी।

इसके अलावा शहर भर में 500 से अधिक सीसी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनकी निगरानी पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल रूम से 24 घंटे की जाएगी। शहर में 15 दिनों तक चलने वाले दुर्गापूजा उत्सव को लेकर रेंज के अन्य अन्य जनपदों से एक एएसपी, तीन सीओ, 15 निरीक्षक,70 उपनिरीक्षक, 500 कांस्टेबल, 80 महिला कांस्टेबल,एक कंपनी पीएसी, एक कंपनी फ्लड पीएसी, 15 टीएसआई, 30 यातायात पुलिस कांस्टेबल बाहर से बुलाए गए हैं।