बस्ती में ट्रक और डीसीएम की भीषण टक्कर, दो गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता,बस्ती। डुमरियागंज मार्ग पर ट्रक व डीसीएम की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। घटना सोनहा क्षेत्र के असनहरा पेट्रोल पंप के सामने हुई। दुर्घटना में डीसीएम चालक सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गया।

23 वर्षीय आशिफ निवासी तेनुआ, थाना फुलबेहट, लखीमपुर खीरी व 20 वर्षीय अनस निवासी ग्राम व थाना केमरी, रामपुर डीसीएम में गोरखपुर से पत्तल लेकर लखीमपुर खीरी जा रहे थे।असनहरा पेट्रोल पंप के पास सामने से आर रही ट्रक से भिड़ंत हो गई।