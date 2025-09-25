बस्ती में ट्रक और डीसीएम की भीषण टक्कर, दो गंभीर रूप से घायल
बस्ती जिले के सोनहा क्षेत्र में डुमरियागंज मार्ग पर ट्रक और डीसीएम की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में डीसीएम चालक आशिफ और अनस गंभीर रूप से घायल हो गए जो गोरखपुर से पत्तल लेकर लखीमपुर खीरी जा रहे थे। असनहरा पेट्रोल पंप के पास हुई इस टक्कर के बाद डीसीएम का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस और ग्रामीणों ने दोनों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया।
जागरण संवाददाता,बस्ती। डुमरियागंज मार्ग पर ट्रक व डीसीएम की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। घटना सोनहा क्षेत्र के असनहरा पेट्रोल पंप के सामने हुई। दुर्घटना में डीसीएम चालक सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गया।
23 वर्षीय आशिफ निवासी तेनुआ, थाना फुलबेहट, लखीमपुर खीरी व 20 वर्षीय अनस निवासी ग्राम व थाना केमरी, रामपुर डीसीएम में गोरखपुर से पत्तल लेकर लखीमपुर खीरी जा रहे थे।असनहरा पेट्रोल पंप के पास सामने से आर रही ट्रक से भिड़ंत हो गई।
डीसीएम का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों व पुलिस ने दोनों को दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकलवाया व इलाज के लिए सीएचसी भानपुर भिजवाया। यहां से दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
मौके से ट्रक चालक मालिकराम वर्मा निवासी रामनगर झिगना थाना खरगूपुर गोंडा अपने वाहन पर गेहूं लादकर गोरखपुर जा रहा था। दुर्घटना के चलते करीब डेढ़ घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।