घट गई शरद कालीन गन्ना बोआई, इस वर्ष 877 हेक्टेयर की कमी

जागरण संवाददाता, बस्ती। जिले में गन्ने की फसल के प्रति किसानों का मोहभंग होता जा रहा है। यही कारण है कि पिछले सत्र की अपेक्षा इस सत्र में शरदकालीन गन्ना बोआइ भी घट गई है।पिछले सत्र की अपेक्षा इस सत्र में शरदकालीन गन्ना बोआइ में 877.74 हेक्टेयर की कमी दर्ज की है। रुधौली व बभनान चीनी मिल क्षेत्र में शरद कालीन गन्ना बोआइ घटा है।

वर्ष 2024-25 में जिले में कुल 4763.570 हेक्टेयर में शरदकालीन गन्ना बोआइ की गई थी। इसमें मुंडेरवा चीनी मिल क्षेत्र में 1170.540 हेक्टेयर, अठदमा चीनी मिल क्षेत्र में 1132.180 हेक्टेयर जबकि बभनान चीनी मिल क्षेत्र में 2460.850 हेक्टयर गन्ना की बोआइ शामिल थी। 2025-26 में जिले में शरद काली गन्ना की बोआइ घट कर 3895.83 हेक्टेयर तक पहुंच गई। हालांकि मुंडेरवा चीनी मिल क्षेत्र में शरदकालीन गन्ना बोआइ प्रभावित नहीं हुई है,बल्कि बढी है।

वहां इस बार 1200.600 हेक्टेयर गन्ना की बोआइ हुई है। बभनान मिल क्षेत्र में शरदकालीन गन्ना बोआइ सबसे अधिक घटी है। मिल क्षेत्र में इस बार 1683.350 हेक्टयर गन्ना की बोआइ हुई है। इस बार कुल 777.5 हेक्टेयर गन्ना कम बोया गया है। वहीं अठदमा चीनी मिल रुधौली में 1011.880 हेक्टयर हुई है जो पिछली बार की अपेक्षा 120.3 हेक्टयर की कमी दर्ज की गई है।