Post Office News: वित्तीय लाभांश बढ़ाने में जुटा डाक विभाग, खाता खोलने पर जोर

जागरण संवाददाता, बस्ती। डाक विभाग इन दिनों वित्तीय समावेशन पर जोर दे रहा है। डिजिटल सेवाओं के साथ आधार से जुड़ी सेवाओं, डायरेक्ट बेनफिट ट्रांसफर, पार्सल सेवा, बचत योजनाओं के माध्यम से ग्राहकों को जोड़कर अधिक से अधिक लाभांश प्राप्त करने पर विभाग का ध्यान है।

इसमें भविष्य लोक निधि खाते में दिसंबर माह में 19 नए खाते प्रधानडाकघर के अधीन सभी उपडाकघरों को मिलाकर खोले गए हैं। 437 पुराने भविष्य लोक निधि (पीपीएफ) खाते में कुल 60,52 150 रुपये जमा कराए गए हैं। 7.1 प्रतिशत ब्याज मिलने के बावजूद इस योजना में उतने ग्राहक नहीं जुड़ पा रहे हैं जितना बैंक के माध्यम से इस योजना में लोग जुुड़ रहे हैं।

इसके पीछे एक बड़ी वजह अभिकर्ताओंं को इसमें कमीशन देय नहीं है। साथ ही डाकघर में इस योजना में जहां ग्राहक को रुपये स्वयं जमा करना पड़ता है वहीं इस योजना के तहत किसी बैंक में खुुले खाते में स्वयं धन स्थानांतरित कर दिया जाता है। डाक विभाग अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नए वर्ष के आते अधिकतम लक्ष्य पूरा करने में जुटा हुआ है।

सुकन्या समृद्धि योजना तथा सीनियर सीटीजन योजना में देय 8.2 प्रतिशत ब्याज दर के आधार पर अधिकतम लोगों तक पहुंच बनाने में जुटा है। सहायक पोस्टमास्टर अंजनी कुमार मिश्र ने कहा कि डाक विभाग बचत योजनाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों को अधिकतम लाभ दे रहा है। सभी योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति है। कुछ योजनाओं में ग्राहक ज्यादा रूचि ले रहे हैं। लोगों को बचत योजनाओं के बारे में जानकारी देने में ग्रामीण डाक सेवक व अभिकर्ता भी मदद कर रहे हैं।



अब रात में भी पत्र बुकिंग के लिए खुल गया काउंटर

बस्ती: प्रधान डाकघर में पत्र बुकिंग रात में भी होने लगी है। इसके लिए कर्मचारियों की दो शिफ्ट में डृयूटी लगाई जा रही है। एक तरह से सुबह दस बजे से लेकर रात 11 बजे तक काउंटर खुलेगा। इससे कर्मचारी पेशा वर्ग को राहत मिली है। कर्मचारी अपने ड्यूटी कार्यावधि में डाकघर पर जाकर पत्र, पार्सल आदि की बुकिंग नहीं कर पाते थे।