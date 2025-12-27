बस्ती में लघु-सीमांत किसानों को मिलेगा घटे ऋण का लाभ, 3.32 लाख को होगा फायदा
बस्ती में मुख्यमंत्री की घोषणा से किसान उत्साहित हैं। कृषक समृद्धि योजना के तहत जिले के 3.32 लाख लघु व सीमांत किसानों को अब 11% के बजाय 6% ब्याज दर पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बस्ती। जिले में मुख्यमंत्री की किसानों को छह फीसदी दर पर ऋण मिलने की घोषणा से जिले के किसान उत्साहित हैं। कृषक समृद्धि योजना के तहत जिले के 3.32 लाख लघु व सीमांत किसानों को इसका लाभ मिलेगा। जनपद में कृषि विभाग में पंजीकृत 5.20 लाख किसान हैं। इनमें जनपद में 319417 किसान लघु व 12595 सीमांत श्रेणी में आते हैं।
अभी तक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा 11 फीसदी की दर पर किसान ऋण मिलता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि किसानों को कृषक समृद्धि योजना के तहत मात्र छह फीसदी दर पर ही दीर्घकालिक ऋण मिलेगा।
उपनिदेशक कृषि अशाेक कुमार गौतम ने बताया कि इससे जनपद के सभी लघु व सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। अब किसानों को कृषक समृद्धि योजना के तहत मात्र छह फीसदी दर पर ही दीर्घकालिक ऋण मिलेगा।
वह उन्नत तकनीक के कृषि यंत्र आदि खरीद कर अपनी आय में दो से तीन गुना इजाफा कर सकेंगे। वहीं किसानों से बात की तो उन्होंने प्रदेश सरकार की इस पहल की शुरूआत को व्यापक किसान हित में बताया।
अभी तक बैंक से महंगा लोन मिलता था, जिससे लोन भरने के लिए परेशान होना पड़ रहा था। अब मुख्यमंत्री की इस पहल से अब काफी राहत मिलेगी और कम ब्याज भरने से बचत भी होगी। -बद्रीविशाल पांडेय, किसान ग्राम नेवारी, बनकटी।
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों को छह फीसदी दर पर ऋण प्रदान करना अच्छी है। इससे सभी छोटे किसानों को लाभ मिलेगा और कम ब्याज पर ऋण मिलने से खेती करना भी आसान हो जाएगा। -अमरयादव, किसान, ग्राम छतौरा, लालगंज।
कृषक समृ़द्धि योजना में किसानों को घटी दर पर ब्याज मिलने से काफी राहत मिल सकेगी। ब्याज भी कम देना पड़ेगा और ऋण भरने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। -सत्यप्रकाश पांडेय, किसान, ग्राम सेमराचीगन, कलवारी।
