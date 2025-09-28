बस्ती में आधुनिक एसपी कार्यालय का निर्माण कार्य तेजी पर, दिसंबर 2025 तक होगा पूरा
बस्ती जिले में पुलिस विभाग के लिए आधुनिक बिल्डिंग की समस्या का समाधान होने जा रहा है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय के लिए बन रहे नए भवन का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है जो दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। इस नए कार्यालय में आधुनिक कंट्रोल रूम साइबर सेल मीटिंग हॉल और पर्याप्त पार्किंग सुविधा होगी। यह कार्यालय कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
जागरण संवाददाता, बस्ती। जिले में पुलिस विभाग की लंबे समय से चली आ रही अत्याधुनिक बिल्डिंग की समस्या का समाधान होने जा रहा है। जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय के लिए बन रहे आधुनिक भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।
यह साल के अंत यानी दिसंबर 2025 तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। यह नया कार्यालय न केवल पुलिस प्रशासन को अधिक कुशल बनाएगा, बल्कि जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
पुराने एसपी कार्यालय की जगह यह नया भवन एसपी दफ्तर से सट कर बनाया जा रहा है। पुराना भवन क्षमता से अधिक भारित हो चुका था, जहां जगह की कमी और पुरानी सुविधाओं के अभाव में पुलिसकर्मियों को दैनिक कार्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था।
नया भवन जिसमें आधुनिक कंट्रोल रूम, साइबर सेल, मीटिंग हाल, रिकार्ड रूम और पर्याप्त पार्किंग सुविधा शामिल होगी। निर्माण की कुल लागत तीन करोड़ सात लाख रुपये आंकी गई है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के माध्यम से वित्त पोषित है।
यह नया कार्यालय जिले की कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पुराने भवन में जगह की कमी के कारण कई विभागों को पुलिस लाइन के भवनों में शिफ्ट करना पड़ा है, लेकिन अब सब कुछ एक छत के नीचे होगा। हमारा लक्ष्य है कि जनता को त्वरित न्याय और सुरक्षा मिले। दिसंबर तक भवन तैयार होने पर हम तत्काल शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। निर्माण कार्य जून 2024 में शुरू हुआ था और वर्तमान में 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। बस्ती एक तेजी से विकसित होता जिला है, जहां अपराध दर को नियंत्रित करने के लिए मजबूत पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से है। नया एसपी कार्यालय न केवल पुलिस को सशक्त बनाएगा, बल्कि साइबर क्राइम और ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे आधुनिक चुनौतियों से निपटने में भी सहायक होगा।
: अभिनन्दन, पुलिस अधीक्षक, बस्ती
