Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस्ती में आधुनिक एसपी कार्यालय का निर्माण कार्य तेजी पर, दिसंबर 2025 तक होगा पूरा

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:56 AM (IST)

    बस्ती जिले में पुलिस विभाग के लिए आधुनिक बिल्डिंग की समस्या का समाधान होने जा रहा है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय के लिए बन रहे नए भवन का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है जो दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। इस नए कार्यालय में आधुनिक कंट्रोल रूम साइबर सेल मीटिंग हॉल और पर्याप्त पार्किंग सुविधा होगी। यह कार्यालय कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    साल के आखिर तक मिल जाएगी एसपी दफ्तर की नई बिल्डिंग। जागरण

    जागरण संवाददाता, बस्ती। जिले में पुलिस विभाग की लंबे समय से चली आ रही अत्याधुनिक बिल्डिंग की समस्या का समाधान होने जा रहा है। जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय के लिए बन रहे आधुनिक भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह साल के अंत यानी दिसंबर 2025 तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। यह नया कार्यालय न केवल पुलिस प्रशासन को अधिक कुशल बनाएगा, बल्कि जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

    पुराने एसपी कार्यालय की जगह यह नया भवन एसपी दफ्तर से सट कर बनाया जा रहा है। पुराना भवन क्षमता से अधिक भारित हो चुका था, जहां जगह की कमी और पुरानी सुविधाओं के अभाव में पुलिसकर्मियों को दैनिक कार्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था।

    नया भवन जिसमें आधुनिक कंट्रोल रूम, साइबर सेल, मीटिंग हाल, रिकार्ड रूम और पर्याप्त पार्किंग सुविधा शामिल होगी। निर्माण की कुल लागत तीन करोड़ सात लाख रुपये आंकी गई है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के माध्यम से वित्त पोषित है।

    यह भी पढ़ें- बस्ती के मेडिकल कॉलेज में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, स्टाफ की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

    यह नया कार्यालय जिले की कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पुराने भवन में जगह की कमी के कारण कई विभागों को पुलिस लाइन के भवनों में शिफ्ट करना पड़ा है, लेकिन अब सब कुछ एक छत के नीचे होगा। हमारा लक्ष्य है कि जनता को त्वरित न्याय और सुरक्षा मिले। दिसंबर तक भवन तैयार होने पर हम तत्काल शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। निर्माण कार्य जून 2024 में शुरू हुआ था और वर्तमान में 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। बस्ती एक तेजी से विकसित होता जिला है, जहां अपराध दर को नियंत्रित करने के लिए मजबूत पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से है। नया एसपी कार्यालय न केवल पुलिस को सशक्त बनाएगा, बल्कि साइबर क्राइम और ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे आधुनिक चुनौतियों से निपटने में भी सहायक होगा।

    : अभिनन्दन, पुलिस अधीक्षक, बस्ती