बस्ती में आधुनिक एसपी कार्यालय का निर्माण कार्य तेजी पर, दिसंबर 2025 तक होगा पूरा

यह नया कार्यालय जिले की कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पुराने भवन में जगह की कमी के कारण कई विभागों को पुलिस लाइन के भवनों में शिफ्ट करना पड़ा है, लेकिन अब सब कुछ एक छत के नीचे होगा। हमारा लक्ष्य है कि जनता को त्वरित न्याय और सुरक्षा मिले। दिसंबर तक भवन तैयार होने पर हम तत्काल शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। निर्माण कार्य जून 2024 में शुरू हुआ था और वर्तमान में 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। बस्ती एक तेजी से विकसित होता जिला है, जहां अपराध दर को नियंत्रित करने के लिए मजबूत पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से है। नया एसपी कार्यालय न केवल पुलिस को सशक्त बनाएगा, बल्कि साइबर क्राइम और ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे आधुनिक चुनौतियों से निपटने में भी सहायक होगा।

: अभिनन्दन, पुलिस अधीक्षक, बस्ती