    बस्ती के मेडिकल कॉलेज में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, स्टाफ की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

    By Skand Kumar Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:58 PM (IST)

    बस्ती के मेडिकल कॉलेज कैली में पीआईसी वार्ड के पास बिजली के बॉक्स में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कर्मचारियों की सतर्कता से आग पर काबू पाया गया। पीकू वार्ड में लगे वेंटिलेटर को इन्वर्टर पर बदला गया और शिशुओं को सुरक्षित रखा गया। डॉ. अनिल यादव ने बताया कि स्थिति सामान्य है और एक बड़ी घटना टल गई।

    शार्ट-सर्किट होने से मेडिकल कालेज में लगी आग, मची रही अफरा-तफरी।

    जागरण संवाददाता, बस्ती। मेडिकल कालेज कैली के पीआइसी वार्ड व ओपीडी के बीच लगे बिजली कंट्रोलर बाक्स में अचानक शार्ट।सर्किट से आग लग गई। आग की लपट तेजी से उठने लगा।

    तैनात कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। मौके डा. शरद, स्टाफ शैलेंद्र कुमार, सुरक्षा कर्मी रविंद्र कुमार व पिकू इंचार्ज सर्वेश शुक्ल, आपरेटर रमेश कुमार ने मिल कर समय रहते आग पर काबू लिया। बड़ी घटना होने से बच गई।

    पिकू वार्ड में लगे वेंटिलेटर, सीपैप मशीन काे इन्वर्टर बैटरी पर कन्वर्ट किया गया। वार्ड में भर्ती नवजातों को मानीटरिंग की गई। सभी नवजात शिशु सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उप प्रधानाचार्य डा. अनिल यादव ने बताया कि

    आग पर नियत्रंण कर लिया गया है। सावधानी बरतने से बड़ी घटना होने से रोका जा सका हे। अब स्थिति सामान्य हाे गई है।

