अब विद्युत कर्मियों को भी भरना होगा बिजली बिल, लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर; नहीं मिलेगी कोई छूट

जागरण संवाददाता, बस्ती। पावर कॉरपोरेशन ने वर्ष 2027 तक सभी कनेक्शनों को स्मार्ट मीटर से जोड़ने की तिथि तय कर रखी है। इसमें सरकारी भवनों के साथ ही विद्युत कर्मी जिन्हें विभागीय योजना के तहत टैरिफ मिल रहा था उनके घर भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके लिए अधिशासी अभियंता अपने डिविजन में चिन्हित उपभोक्ताओं के घर पहुंचकर स्मार्ट मीटर लगाने को प्रेरित कर रहे हैं। बिजली बिल राहत योजना के साथ ही एलएमवी-10 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों पर काफी दबाव है। छुट्टी के दिन भी एक-एक घरों तक पहुंच बनाने में अधिकारी जुटे हैं।

विद्युत वितरण खंड सदर में लगभग 150 कनेक्शन ऐसे हैं जो एलएमवी-10 के तहत बिजली उपभोग करते हैं। नई व्यवस्था के तहत इन कनेक्शनों पर मिलने वाली छूट खत्म की जा रही है। स्मार्टमीटर से बिजली बिल भरना होगा। इसके लिए अभी बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी तैयार नहीं है। आंदोलन की राह पर हैं। केंद्रीय संगठन के पदाधिकारियों के पत्र व्यवहार व दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। शनिवार व रविवार को अधिशासी अभियंता सदर खंड शुभम पांडेय ने उपखंड अधिकारी आशुतोष कुमार के साथ चिन्हित कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए प्रेरित किया।