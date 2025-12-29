अब विद्युत कर्मियों को भी भरना होगा बिजली बिल, लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर; नहीं मिलेगी कोई छूट

Language
    जागरण संवाददाता, बस्ती। पावर कॉरपोरेशन ने वर्ष 2027 तक सभी कनेक्शनों को स्मार्ट मीटर से जोड़ने की तिथि तय कर रखी है। इसमें सरकारी भवनों के साथ ही विद्युत कर्मी जिन्हें विभागीय योजना के तहत टैरिफ मिल रहा था उनके घर भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

    इसके लिए अधिशासी अभियंता अपने डिविजन में चिन्हित उपभोक्ताओं के घर पहुंचकर स्मार्ट मीटर लगाने को प्रेरित कर रहे हैं। बिजली बिल राहत योजना के साथ ही एलएमवी-10 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों पर काफी दबाव है। छुट्टी के दिन भी एक-एक घरों तक पहुंच बनाने में अधिकारी जुटे हैं।

    विद्युत वितरण खंड सदर में लगभग 150 कनेक्शन ऐसे हैं जो एलएमवी-10 के तहत बिजली उपभोग करते हैं। नई व्यवस्था के तहत इन कनेक्शनों पर मिलने वाली छूट खत्म की जा रही है।

    स्मार्टमीटर से बिजली बिल भरना होगा। इसके लिए अभी बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी तैयार नहीं है। आंदोलन की राह पर हैं। केंद्रीय संगठन के पदाधिकारियों के पत्र व्यवहार व दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। शनिवार व रविवार को अधिशासी अभियंता सदर खंड शुभम पांडेय ने उपखंड अधिकारी आशुतोष कुमार के साथ चिन्हित कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए प्रेरित किया।

    पावर कॉरपोरेशन के दिशा निर्देशाें के तहत व्यवस्था में सहयोग करने व समय से बिजली बिल भुगतान करने को कहा। इस संबंध में अधिशासी अभिंयता ने बताया कि सभी सरकारी भवनों के साथ ही अब तक जिन्हें छूट मिलती रही है एलएमवी-10 क्षेणी के सभी उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं।

    संवाद स्थापित कर ऐसे लोगों को नियमों के अनुसार विभागीय योजना में सहयोग करने को कहा गया है। 25 विभागीय उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर स्थापित कराए गए।

