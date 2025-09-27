Basti News: बरैया के हमले से दो मासूमों की मौत, जन्मदिन पर बुझ गया नन्हा सुशांत का जीवनदीप

बस्ती जिले के एक निजी स्कूल में शौचालय से बरैया (हाड़ों) के झुंड के निकलने से अफरा-तफरी मच गई। बरैया ने बच्चों पर हमला कर दिया जिससे कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान 7 वर्षीय आर्यन और 5 वर्षीय सुशांत की दर्दनाक मौत हो गई। सुशांत का जन्मदिन मातम में बदल गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

संवाद सूत्र, गौरा (बस्ती)। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव स्थित एक निजी स्कूल में गुरुवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शौचालय की भूमि से अचानक बरैया (हाड़ों) का झुंड निकल आया और बच्चों पर हमला बोल दिया और चारों ओर से घेरकर बरैया ने कई बच्चों को जहरीला डंक मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें