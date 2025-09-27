Basti News: बरैया के हमले से दो मासूमों की मौत, जन्मदिन पर बुझ गया नन्हा सुशांत का जीवनदीप
बस्ती जिले के एक निजी स्कूल में शौचालय से बरैया (हाड़ों) के झुंड के निकलने से अफरा-तफरी मच गई। बरैया ने बच्चों पर हमला कर दिया जिससे कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान 7 वर्षीय आर्यन और 5 वर्षीय सुशांत की दर्दनाक मौत हो गई। सुशांत का जन्मदिन मातम में बदल गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।
संवाद सूत्र, गौरा (बस्ती)। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव स्थित एक निजी स्कूल में गुरुवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शौचालय की भूमि से अचानक बरैया (हाड़ों) का झुंड निकल आया और बच्चों पर हमला बोल दिया और चारों ओर से घेरकर बरैया ने कई बच्चों को जहरीला डंक मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।
हमले के तुरंत बाद घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां 7 वर्षीय आर्यन पुत्र इंद्रदेव की गुरुवार को ही इलाज के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार को इलाज के दौरान 5 वर्षीय सुशांत पुत्र सुधांशु, निवासी ग्राम बरहपुर थाना हरैया (फिलहाल ननिहाल मितवापुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था) की भी मृत्यु हो गईं।
स्वजन के अनुसार, सुशांत का शुक्रवार को पांचवां जन्मदिन मनाया जाना था, लेकिन खुशियों का दिन मातम में बदल गया। अचानक हुई इस दर्दनाक घटना से पूरा क्षेत्र शोकाकुल है।
