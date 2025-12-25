Language
    जालसाजों ने स्वास्थ्य विभाग में 539 पदों पर निकाली भर्ती, फर्जी विज्ञापन का शिकार हुए अभ्यर्थी

    By Sandeep YadavEdited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:12 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्वास्थ्य विभाग में 539 पदों पर भर्ती का फर्जी विज्ञापन जारी किया गया। जालसाजों ने अभ्यर्थियों को निशाना बनाया।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बस्ती। स्वास्थ्य विभाग में 539 पदों पर भर्ती के नाम पर जालसाजी का मामला सामने आया है। कुछ अभ्यर्थी इस जाल साजी का शिकार भी हो गए है। जालसाजों ने इंटरनेट मीडिया पर एक लिंक वायरल किया है, जिसमें में विभिन्न जिलों में भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर और साक्षात्कार की तिथि 23 फरवरी 2026 बताई गई है।

    लिंक के जरिये कई लोगों ने आवेदन भी कर दिए। आवेदन करने वाले कुछ लोग जब स्वास्थ्य विभाग से जानकारी ली तो पता चला कि बस्ती में 111 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं जबकि यहां कोई पद खाली ही नहीं है।

    जालसाजों द्वारा लिंक के जरिए बस्ती में फार्मासिस्ट, नर्स समेत 111 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। इसी तरह गाजीपुर में 120, गोंडा में 109, बलिया में 100 और प्रतापगढ़ में 99 पदों पर भर्ती के लिए भर्ती निकाली गई है।

    बस्ती में सोनी त्रिपाठी, निखिल समेत कई अभ्यर्थी निर्धारित 300 रुपये शुल्क जमा कर आवेदन के बाद साक्षात्कार के लिए इंतजार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मामला तब संज्ञान में आया जब किसी अभ्यर्थी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फोन कर रिक्तियों के बारे में जानकारी लेनी चाही।

    विभाग के जिम्मेदारों ने बताया कि जिले में सिर्फ बहादुरपुर सीएचसी में एलटी का एक पद भरा जाना था जिसके लिए ऑफलाइन आवेदन लिए जा चुके हैं अब आवेदन की तिथि खत्म हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। सीएमओ, जिला अस्पताल के एसआईसी और मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने लोगों से जालसाजों से सतर्क रहने की अपील की है।

    भर्ती के लिए अर्हता, पदनाम और वेतनमान भी दिया
    जालसाजों ने वैकेंसी के लिए पद नाम, योग्यता और वेतनमान तक जारी किया है। इसमें एलटी के 10 पद, स्टाफ नर्स के 13 पद, फार्मासिस्ट के आठ, केयर टेकर के नौ, वार्ड ब्वाय के 15, सेल्स मैनेजर के सात, क्लर्क के आठ, सिक्योरिटी गार्ड 12, एंबुलेंस ड्राइवर 10 और चपरासी के सात पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

    लिंक के जरिये वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन के बाद 300 रुपये फीस जमा करनी है। फीस जमा होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आता है और स्क्रीन पर थैंक्यू लिखा आने के बाद वेबसाइट बंद हो जाती है।

    स्वास्थ्य विभाग में ऐसे होती है भर्ती

    स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक विभाग में दो तरह से भर्ती होती है। एनएचएम में डॉक्टरों की भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के जरिये होती है। इसके लिए अखबारों में विज्ञापन निकाला जाता है। कर्मचारियों की भर्ती डूडा के जरिये कराई जाती है। संविदा और आउटसोर्स मामले में शासन से आदेश आने पर विज्ञापन निकालकर डूडा को रिक्त पदों की सूची दी जाती है। डूडा जेम पोर्टल पर नामित एजेंसी को पत्राचार करता है। इसके बाद तय अवधि में आवेदन पूर्ण होने के बाद डूडा पुन: विभाग को सूचित करता है, फिर साक्षात्कार के जरिये चयन किया जाता है।

    जिले में स्वास्थ्य विभाग के लिए 111 पदों पर निकाली गई भर्ती पूरी तरह फर्जी है। सीएचसी बहादुरपुर में एलटी का एक पद भरा जाना था जिसके लिए ऑफलाइन आवेदन मांगे गए थे उसकी तिथि भी समाप्त हो चुकी है। कहीं और कोई पद रिक्त नहीं है जिसके लिए भर्ती होनी हो। फर्जीवाड़े के संबंध में जांच कराई जाएगी। विधिक कार्रवाई के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।

    -

    - डॉ. राजीव निगम, सीएमओ, बस्ती