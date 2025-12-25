जालसाजों ने स्वास्थ्य विभाग में 539 पदों पर निकाली भर्ती, फर्जी विज्ञापन का शिकार हुए अभ्यर्थी

जागरण संवाददाता, बस्ती। स्वास्थ्य विभाग में 539 पदों पर भर्ती के नाम पर जालसाजी का मामला सामने आया है। कुछ अभ्यर्थी इस जाल साजी का शिकार भी हो गए है। जालसाजों ने इंटरनेट मीडिया पर एक लिंक वायरल किया है, जिसमें में विभिन्न जिलों में भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर और साक्षात्कार की तिथि 23 फरवरी 2026 बताई गई है।

लिंक के जरिये कई लोगों ने आवेदन भी कर दिए। आवेदन करने वाले कुछ लोग जब स्वास्थ्य विभाग से जानकारी ली तो पता चला कि बस्ती में 111 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं जबकि यहां कोई पद खाली ही नहीं है।

जालसाजों द्वारा लिंक के जरिए बस्ती में फार्मासिस्ट, नर्स समेत 111 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। इसी तरह गाजीपुर में 120, गोंडा में 109, बलिया में 100 और प्रतापगढ़ में 99 पदों पर भर्ती के लिए भर्ती निकाली गई है।

बस्ती में सोनी त्रिपाठी, निखिल समेत कई अभ्यर्थी निर्धारित 300 रुपये शुल्क जमा कर आवेदन के बाद साक्षात्कार के लिए इंतजार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मामला तब संज्ञान में आया जब किसी अभ्यर्थी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फोन कर रिक्तियों के बारे में जानकारी लेनी चाही।

विभाग के जिम्मेदारों ने बताया कि जिले में सिर्फ बहादुरपुर सीएचसी में एलटी का एक पद भरा जाना था जिसके लिए ऑफलाइन आवेदन लिए जा चुके हैं अब आवेदन की तिथि खत्म हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। सीएमओ, जिला अस्पताल के एसआईसी और मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने लोगों से जालसाजों से सतर्क रहने की अपील की है।