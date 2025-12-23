यूपी में 150 करोड़ की लागत से बनेगा नया ओवरब्रिज, फोरलेन सड़क बनाने की भी तैयारी; जमीन अधिग्रहण होना तय 

संवाद सूत्र, लखीमपुर। शहर के कृष्णा टाकीज रेलवे क्रासिंग पर प्रतिदिन लगने वाली जाम से वर्ष 2026 में छुटकारा मिलने की उम्मीद जग गई है। सीडीओ अभिषेक कुमार के प्रयास के बाद ब्रिज कारपोरेशन ने ओवरब्रिज का करीब 150 करोड़ का एस्टीमेट शासन को भेज दिया है। शासन भी ओवरब्रिज को लेकर गंभीरता से विचार कर रहा है। उम्मीद है नए वर्ष के जनवरी के आखिर या फरवरी माह के पहले पखवाड़े तक इस ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी मिल जाएगी।



संकटा देवी चौराहे से लेकर पीलीभीत- बस्ती मार्ग को जोड़ने वाले लालपुर चौराहे तक फोरलेन बनाया जाना है। इसके लिए 35 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृत मिल गई है। फोरलेन बन जाने के बाद भी सुगम यातायात के लिए कृष्णा टाकीज के पास स्थित रेलवे क्रासिंग बड़ी बाधा है। रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाने के लिए 24 घंटे में एक लाख लोगों का ट्रैफिक चाहिए, जबकि यहां रेलवे की मानीटरिंग में डेढ़ लाख से ज्यादा का ट्रैफिक मिला है।