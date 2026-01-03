बरेली में सीएम योगी का आगमन: कल सुबह 6 बजे से बदल जाएगा शहर का ट्रैफिक प्लान, निकलने से पहले पढ़ें ये रूट डायवर्जन!

Language
    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 12:56 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, बरेली। शनिवार को शहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हैं। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने सुबह छह बजे से ही शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। शहर से होकर गुजरने वाले भारी और हल्के वाहनों को शहर के बाहर से ही डायवर्ट कर दिया जाएगा।

    एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने बताया कि सुबह छह बजे से परसाखेड़ा रोड नंबर एक, विलवा पुल, लालपुर कट, विलयधाम, नवदिया झादा, ट्रांसपोर्ट नगर, रामगंगा तिराहा, बुखारा मोड से कोई भी भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेगा। इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को सभी प्वाइंट पर फोर्स लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

    इसी तरह से दिल्ली व रामपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन रोडवेज बसें जिनको बदायूं की तरफ जाना है। वह सभी झुमका तिराहे से बड़ा बाईपास, विल्वा, विलयधाम, नवदिया झादा, फरीदपुर से फतेहगंज पूर्वी से दातागंज वहां से देवचरा और भमोरा होते हुए जाएंगे। इसी मार्ग से उन्हें वापस भी आना होगा।

    इसके अलावा नैनीताल पीलीभीत रोड की तरफ से आने वाले भारी वाहन, रोडवेज बस जिन्हें बदायूं जाना है वह भी इसी मार्ग से जा सकेगें। दिल्ली व रामपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन, रोडवेज बस जिन्हें लखनऊ जाना है। वह बड़ा बाईपास से झुमका, विल्वा, विलयधाम, फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी होकर जाएंगे।

    लखनऊ की तरफ से दिल्ली जाने वाले भारी वाहन फरीदपुर, इन्वर्टिस तिराहा होते हुए बड़ा बाईपास से जा सकेगें। वहीं, बदायूं की तरफ से आने वाले भारी वाहन जिन्हें बरेली आना है। वह भमोरा से देवचरा चौराहा से दातागंज, फतेहगंज पूर्वी से इन्वर्टिस यूनिर्वसिटी से ट्रांसपोर्ट नगर तक आ सकेगें। इनमें से जिन्हें दिल्ली जाना है वह बड़े बाईपास होकर दिल्ली जा सकेंगे।

    सभी बसों को सैटेलाइट तक आने की अनुमति

    एसपी ट्रैफिक ने बताया कि बदायूं व लखनऊ की तरफ से आने वाली रोडवेज बसें इन्वर्टिस तिराहे से सैटेलाइट बस अड्डे तक ही आ सकेंगी। इसके बाद उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह से जो बसें दिल्ली, रामपुर, नैनीताल, पीलीभीत रोड से आएंगे। उन्हें झुमका, विल्वा, विलयधाम, इन्वर्टिस तिराहा होते हुए सैटेलाइट बस अड्डे तक लाया जाएगा।

    कोई भी रोडवेज बस सेटेलाइट से सुरेश शर्मा नगर पीलीभीत रोड की तरफ नही जाएगी। सैटेलाइट से संचालित होने वाली रोडवेज बसें सेटेलाइट बस स्टेशन से इन्वर्टिस तिराहा होते हुए बड़ा बाईपास से होकर अपने गन्तव्य को जाएंगी।

     

