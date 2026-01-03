RTÉ Admissions: अब उम्र का सही गणित दिलाएगा आपके बच्चे को प्राइवेट स्कूल में मुफ्त प्रवेश

जागरण संवाददाता, बरेली। निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अब प्रवेश पूरी तरह कक्षावार आयु सीमा के आधार पर ही दिया जाएगा। जारी शासनादेश में पूर्व में निर्गत सभी आदेशों को निरस्त करते हुए स्पष्ट और प्रभावी निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने साफ किया है कि आयु सीमा में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

आनलाइन आवेदन के समय वेबसाइट स्वत: आधार कार्ड का मूल्यांकन करेगी। आरटीई के अंतर्गत गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटों पर अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को निश्शुल्क प्रवेश दिया जाता है। प्रदेश के सभी ऐसे विद्यालयों में न्यूनतम प्रवेश कक्षा पूर्व-प्राथमिक अथवा कक्षा एक से होगा।

जिन विद्यालयों में पूर्व-प्राथमिक कक्षाएं संचालित हैं, वहां यह व्यवस्था नर्सरी स्तर से ही लागू होगी और कक्षा आठ तक निश्शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। बीएसए डा. विनीता ने बताया कि आरटीई की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं।

कक्षावार आयु सीमा तय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप आयु सीमा को विशेष रूप से रेखांकित किया है। प्रवेश के लिए बच्चे की आयु की गणना शैक्षिक सत्र के प्रारंभ की तिथि एक अप्रैल के आधार पर होगी। निर्धारित मानक के अनुसार नर्सरी में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु तीन वर्ष या उससे अधिक लेकिन चार वर्ष से कम, एलकेजी के लिए चार से पांच वर्ष के बीच, यूकेजी के लिए पांच से छह वर्ष के बीच और कक्षा 1 के लिए छह से सात वर्ष के बीच होना अनिवार्य है।

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया आरटीई के तहत प्रवेश के लिए बच्चे का अलाभित समूह या दुर्बल वर्ग से होना जरूरी है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, एचआइवी या कैंसर पीड़ित माता-पिता के बच्चे, निराश्रित बच्चे, बीपीएल व अंत्योदय कार्डधारक परिवारों के बच्चे शामिल हैं। पात्रता प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से जारी होना आवश्यक होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह आनलाइन रहेगी।