तैयार हो जाइए! महाशिवरात्रि पर लगने जा रहा है भव्य 'फ्लावर-शो', एक हफ्ते तक शहर में दिखेगा अद्भुत नजारा
महाशिवरात्रि 2026 के अवसर पर बरेली में एक भव्य 'फ्लावर-शो' का आयोजन किया जा रहा है। यह अद्भुत फूलों का प्रदर्शन एक सप्ताह तक चलेगा, जिसमें शहर के लोग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। महाशिवरात्रि पर नाथनगरी बरेली में भव्य पुष्प प्रदर्शनी आयोजित होगी। साथ ही शहर के चौक-तिराहे डमरू, शिवलिंग, त्रिशूल, चंद्रमा, सर्प से सजेंगे। ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के रुद्रावनम पार्क में आयोजित होने वाली पुष्प प्रदर्शनी को लेकर शुक्रवार को बीडीए अधिकारियों ने व्यापार मंडल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए), चैम्बर्स आफ कामर्स, ज्वैलर्स एसोसिएशन, होटल एवं बैंक्वेट हाल एसोसिएशन, बिल्डर्स एसोसिएशन, आर्किटेक्ट एसोसिएशन, आइआइए एसोसिएशन समेत अन्य प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधियों संग बैठक की।
शहर को एक नवीन, आकर्षक एवं सांस्कृतिक स्वरूप देने को अपने-अपने सुझाव लिए गए। इस दौरान एक सप्ताह तक शहर के प्रमुख चौराहों, मुख्य मार्गों, डिवाइडरों, पार्कों एवं सार्वजनिक स्थलों के सुंदरीकरण पर चर्चा की गई। साथ ही शहर के प्रमुख चौराहों एवं मार्गों को कट-फ्लावर एवं पुष्प सज्जा के माध्यम से भगवान शिव से संबंधित धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतीकों जैसे डमरू, शिवलिंग, त्रिशूल, चंद्रमा, सर्प आदि के रूप में सजाने का निर्णय लिया गया, जिससे शहर में धार्मिक आस्था के साथ-साथ सौंदर्य का अद्भुत समन्वय देखने को मिले।
इसके अतिरिक्त ही पुष्प सज्जा की थीम केवल धार्मिक प्रतीकों तक सीमित न रखते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण, हरित ऊर्जा, स्वच्छता एवं सतत विकास जैसे समकालीन विषयों को भी सम्मिलित कर समाज में जागरूकता का संदेश भी प्रसारित हो सके। बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर के मुख्य मार्गों को क्षेत्रवार विभाजित करते हुए उन्हें विभिन्न सेक्टरों में परिवर्तित किया जाए।
प्रत्येक सेक्टर को एक विशिष्ट थीम प्रदान की जाए। स्थानीय व्यापारिक एवं सामाजिक एसोसिएशनों से स्वेच्छा से किसी एक सेक्टर एवं चौराहे को गोद लेकर निर्धारित थीम के अनुरूप पुष्प सज्जा कराने का आह्वान किया गया।
इस दौरान बीडीए द्वारा ग्रेटर बरेली स्थित रुद्रावनम पार्क एवं बीडीए कार्यालय परिसर को विशेष रूप से पुष्पों द्वारा सजाने का निर्णय लिया, जिससे यह स्थल फ्लावर शो के प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन सकें। बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. ने सभी संस्थाओं एवं अधिकारियों से आयोजन को सफल बनाने के लिए आपसी समन्वय, सहयोग एवं नवाचार के साथ कार्य करने की अपील की।
