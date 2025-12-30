Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    UP Board Exam: 92 हजार परीक्षार्थियों के लिए आईं 4.69 लाख उत्तर पुस्तिकाएं, 12 फरवरी से होंगी परीक्षाएं

    By Manees Pandey Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:21 PM (IST)

    बरेली में यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां तेज हो गई हैं। 12 फरवरी से 18 मार्च तक हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होंगी, जिसमें 92,135 परीक्षार्थ ...और पढ़ें

    Hero Image

    यूपी बोर्ड

    जागरण संवाददाता, बरेली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां जिले में तेज हो गई हैं। जनवरी माह में प्रस्तावित प्रायोगिक परीक्षाओं के बाद 12 फरवरी से लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, जो 18 मार्च तक चलेंगी। बोर्ड परीक्षाओं को सुचारु और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी क्रम में यूपी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पहली खेप जिले में पहुंच गई है। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं को राजकीय इंटर कालेज स्थित कोठार में सुरक्षित रूप से रखवाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर कोठार में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में उत्तर पुस्तिकाएं संरक्षित की गई हैं।

    अधिकारियों के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और पूरे समय कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस वर्ष जिले भर में बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 130 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिले में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के कुल 92,135 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

    पिछले वर्ष की तुलना में इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। बीते वर्ष जिले में 125 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें हाईस्कूल के 49,739 और इंटरमीडिएट के 45,088 छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे। यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान सभी विषयों को मिलाकर जिले में करीब आठ लाख उत्तर पुस्तिकाओं की आवश्यकता पड़ती है।

    अधिकारियों के अनुसार, इस बार अब तक इंटरमीडिएट के लिए लगभग 2.51 लाख और हाईस्कूल के लिए 2.18 लाख उत्तर पुस्तिकाएं जिले में पहुंच चुकी हैं। शेष उत्तर पुस्तिकाएं भी शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएंगी।

    जिला विद्यालय निरीक्षक डा. अजीत कुमार ने बताया कि बोर्ड परीक्षा की सभी तैयारियां निर्धारित समय पर पूरी कर ली जाएंगी और परीक्षा को शांतिपूर्ण, नकलविहीन एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।


    यह भी पढ़ें- हाईटेक होगा बरेली का Satellite Terminal: इज्जतनगर बस अड्डा जून तक तैयार, जानें क्या है नया ब्लूप्रिंट