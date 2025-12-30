UP Board Exam: 92 हजार परीक्षार्थियों के लिए आईं 4.69 लाख उत्तर पुस्तिकाएं, 12 फरवरी से होंगी परीक्षाएं

जागरण संवाददाता, बरेली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां जिले में तेज हो गई हैं। जनवरी माह में प्रस्तावित प्रायोगिक परीक्षाओं के बाद 12 फरवरी से लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, जो 18 मार्च तक चलेंगी। बोर्ड परीक्षाओं को सुचारु और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।

इसी क्रम में यूपी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पहली खेप जिले में पहुंच गई है। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं को राजकीय इंटर कालेज स्थित कोठार में सुरक्षित रूप से रखवाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर कोठार में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में उत्तर पुस्तिकाएं संरक्षित की गई हैं।

अधिकारियों के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और पूरे समय कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस वर्ष जिले भर में बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 130 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिले में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के कुल 92,135 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

पिछले वर्ष की तुलना में इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। बीते वर्ष जिले में 125 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें हाईस्कूल के 49,739 और इंटरमीडिएट के 45,088 छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे। यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान सभी विषयों को मिलाकर जिले में करीब आठ लाख उत्तर पुस्तिकाओं की आवश्यकता पड़ती है।