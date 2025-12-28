हाईटेक होगा बरेली का Satellite Terminal: इज्जतनगर बस अड्डा जून तक तैयार, जानें क्या है नया ब्लूप्रिंट

जागरण संवाददाता, बरेली। सेटेलाइट बस अड्डा को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) माडल पर अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के रूप में विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। इसका/B नया ब्लू-प्रिंट तैयार किया जा रहा है, जिससे परियोजना व्यावहारिक, सुरक्षित और समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक चौधरी ने बताया कि नई कार्ययोजना के तहत मौजूदा बस अड्डे के पीछे स्थित रोडवेज वर्कशाप की भूमि पर अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। इस व्यवस्था से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) से जुड़ी औपचारिकताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी और निर्माण कार्य आगामी मार्च से शुरू हो सकेगा।

सेटेलाइट बस अड्डे से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, उत्तराखंड सहित कई राज्यों की बसों का आवागमन होता है। पीपीपी माडल पर इसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त विकसित करने की मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी। अब तकनीकी दृष्टि से बेहतर विकल्प अपनाकर इसे मूर्त रूप दिया जा रहा है, जिससे यात्रियों को विश्वस्तरीय अनुभव मिलेगा।

इधर, इज्जतनगर में केंद्रीय कारागार के पास 2.285 हेक्टेयर भूमि पर 16.72 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा रोडवेज बस अड्डा आकार ले रहा है। परियोजना का करीब 65.5 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। शासन स्तर पर समय सीमा को 30 जून 2026 तक बढ़ाया गया है ताकि गुणवत्ता और सुविधाओं के साथ निर्माण पूरा हो सके। आरएम का दावा है कि जून में निगम को बस अड्डा हैंडओवर हो जाएगा। इसके बाद यहां से बसों का संचालन शुरू कराया जाएगा।

चौबारी में डबल टर्मिनल : रोडवेज और ई-बस बदायूं रोड पर छह एकड़ में दो बड़े बस अड्डे प्रस्तावित हैं। इनमें से तीन एकड़ में रोडवेज बस अड्डा और तीन एकड़ में प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा का अलग टर्मिनल चौबारी को शासन से मंजूरी मिल चुकी है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होते ही निर्माण कार्य तेज़ रफ्तार पकड़ेगा। बदायूं रोड से आने वाली सभी बसें यहीं शिफ्ट होंगी।

दिल्ली और रामपुर रूट की बसों के लिए झुमका तिराहा पर 20 एकड़ में अत्याधुनिक बस टर्मिनल का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसके साकार होते ही इस रूट का दबाव शहर के भीतर से बाहर चला जाएगा। नैनीताल रूट की बसें इज्जतनगर बस अड्डे से, दिल्ली-लखनऊ की सेटेलाइट और झुमका तिराहा से, बदायूं-आगरा रूट चौबारी रोडवेज टर्मिनल और लखनऊ रूट की बसें सेटेलाइट बस अड्डे से मिल सकेंगी।

फरीदपुर और फतेहगंज पश्चिमी बस अड्डा से शुरू हो चुका संचालन फतेहगंज पश्चिमी में परिवहन निगम ने करीब 2.5 करोड़ रुपये की लागत से बस अड्डा बनाकर तैयार कर लिया है। भिटौरा रोड स्थित इस बस अड्डे का निर्माण वर्ष 2022 में शुरू हुआ था। मुख्य मार्ग से करीब तीन किमी अंदर होने के कारण यात्रियों को हाईवे तक जाना पड़ता है।