SSP अनुराग आर्य ने बरेली पुलिस में फेरबदल, चार थाना प्रभारियों का किया ट्रांसफर
बरेली में चार थाना प्रभारियों का स्थानांतरण किया गया है। यह कदम जिले में कानून और व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। स्थानांतरित ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। एसएसपी अनुराग आर्य ने रविवार रात चार थाना प्रभारियों के ट्रांसफर कर दिए। फतेहगंज थाना प्रभारी अभिषेक सिंह के छुट्टी जाने पर उनकी जगह पर प्रेमनगर थाना प्रभारी प्रयागराज सिंह को भेजा गया है। प्रेमनगर में क्योलडिया थाना प्रभारी राजबली को जिम्मेदारी दी गई है। राजबली के स्थान पर क्योलाडिया थाने की जिम्मेदारी नवाबगंज इंस्पेक्टर क्राइम वेद सिंह को सौंपी गई है।
ईरिक्शा कंपनी के नाम पर 50 हजार की ठगी
प्रेमनगर के ब्रहम्पुर निवासी सुनील कुमार ने शिव शक्ति स्टेट कॉलोनी निवासी मोहित खंडेलवाल के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई है। आरोप है कि आरोपित ने अपनी कंपनी की फर्म खुलवाने के नाम पर उनसे 50 हजार रुपये की ठगी कर ली। न तो फर्म खुली और न ही रुपये लौटाए।
खाते से उड़ाए 34 हजार रुपये
बरेली। राजेंद्र नगर निवासी अभय सिंह भटनागर ने प्राथमिकी लिखाई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके आइसीआइसीआइ बैंक खाते से साइबर ठगों ने 34 हजार रुपये निकाल लिए। इस मामले में उन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा दी है।
