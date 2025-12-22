UP Board Exam 2026: रायबरेली में बनाए गए 107 परीक्षा केंद्र, 68 हजार विद्यार्थी होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, रायबरेली। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी के तहत माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा कराने के लिए 107 केंद्र बनाए हैं। परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी होने के बाद व्यवस्थाएं दुरुस्त करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सभी केंद्र व्यवस्थापकों को तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेंगी।

प्रयोगात्मक परीक्षा जनवरी में कराई जाएंगी। पहले जिले से 95 परीक्षा केंद्रों का प्रस्ताव बोर्ड को भेजा गया था। आपत्तियों के निस्तारण के बाद 12 अतिरिक्त केंद्र को और शामिल करते हुए कुल 107 केंद्रों की सूची को अंतिम रूप दिया गया।

केंद्रों पर सुरक्षा, निगरानी और परीक्षार्थियों की सुविधा को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस वर्ष जिले में हाईस्कूल परीक्षा के लिए 37 हजार 830 छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण कराया है, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा में 30 हजार 255 विद्यार्थी परीक्षा देंगे।

इस प्रकार लगभग 68 हजार से अधिक विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। जनवरी के दूसरे सप्ताह प्री बोर्ड परीक्षा कराई जाएगी। इसमें बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले बच्चे परीक्षा देंगे। यह परीक्षा लगभग छह दिन चलेगी। इसके आयोजन से परीक्षार्थियों को एक प्री तैयारी का मौका मिल सकेगा। परीक्षा से पूर्व सभी बारीकियों की जानकारी हो सकेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार सिंह का कहना है कि सभी केंद्रों पर परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में कराई जाएंगी, ताकि परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता बनी रहे।