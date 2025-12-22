बंद कमरे में अंगीठी ही नहीं ये चीजें जलाना भी हो सकता है जानलेवा, इन बातों का रखें ध्यान

संवाद सूत्र, जागरण रायबरेली। लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए लोग कमरे को गर्म रखने के लिए अलाव, अंगीठी व इलेक्ट्रानिक रूम हीटर जैसे उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि यह सभी प्रयास जानलेवा भी साबित हो सकते हैं।

अंगीठी ही नहीं इलेक्ट्रिक रूम हीटर व ब्लोअर से भी लोगों को जान का खतरा हो सकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ. मनोज शुक्ल ने बताया कि बंद कमरे में कोयला या अलाव जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा अन्य कई जहरीली गैस निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ऑक्सीजन का स्तर बहुत घट जाता है, जो मनुष्य के सीधे दिमाग पर असर डालते हुए श्वास नली के जरिए शरीर के अंदर प्रवेश करता है।