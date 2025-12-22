Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ में खुलेगा ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, एक हजार रुपये में रिफ्रेशर कोर्स करके पास कर सकेंगे ड्राइविंग टेस्ट

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:10 AM (IST)

    लखनऊ में जल्द ही ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खुलने की उम्मीद है। इस ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में सात तरह के चलेंगे कोर्स। जहां अलग-अलग ...और पढ़ें

    Hero Image

    ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में वाहन पार्ट्स का प्रशिक्षण कक्ष

    धर्मेश अवस्थी, जागरण लखनऊ। चलते वाहन में आग लगने की घटनाएं अक्सर हो रही हैं। लखनऊ में ही आधा दर्जन से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। बस-कार आदि वाहनों में आग लगने की स्पष्ट वजह किसी को पता नहीं चलती।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वायरिंग से छेड़छाड़, वाहन में अतिरिक्त उपकरण लगवाना सहित अन्य फौरी कारण गिना दिए जाते हैं। राजधानी के ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में आग से खतरे से बचाव का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। महज दो दिन का यह कोर्स करने से आप अपना वाहन व खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।

    लखनऊ के उदेत खेड़ा मौंदा स्थित ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में सिर्फ उन ड्राइवरों का टेस्ट ही नहीं होगा, जिन्हें ट्रांसपोर्ट नगर या देवा रोड एआरटीओ कार्यालय से भेजा गया, बल्कि ड्राइविंग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

    सेंटर पर सात कोर्स चलाए जाएंगे, जो दो दिन से लेकर छह हफ्ते यानी डेढ़ माह तक के हैं। प्रशिक्षण पाने की फीस एक हजार से 10 हजार रुपये तक तय की गई है। कोर्स करने का फायदा यह है कि ड्राइविंग सीखकर आटोमेटिक टेस्टिंग ट्रैक आसानी से पार सकेंगे। जनवरी में यह केंद्र शुरू करने की तैयारी है।

    केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने वाहन चालकों के लिए 1000 रुपये में रिफ्रेशर कोर्स को अनिवार्य करने की योजना बनाई थी, हालांकि अभी औपचारिक एलान नहीं किया गया है, यह कोर्स उन चालकों के लिए होगा, जो डीएल का रिन्युअल कराने परिवहन कार्यालय पहुंचते हैं।

    दो दिन में 10 घंटे का कोर्स पूरा करना होगा। इसी तरह से सरकारी वाहन चालकों को हर पांच साल पर इस प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र लेना जरूरी करने की भी तैयारी है। एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह ने बताया, ड्राइविंग का प्रशिक्षण हर उस व्यक्ति को लेना चाहिए जो वाहन चलाना चाहता है, जो वाहन चला रहे हैं वे भी रिफ्रेशर कोर्स करेंगे तो सड़क हादसों पर अंकुश लग सकेगा। यह केंद्र जगह जगह खुले ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से संसाधन में बेहतर है।

    यह भी पढ़ें- शासन स्तर से होगी स्वास्थ्य केंद्रों की निगरानी, CHC-PHC में डॉक्टर और स्टाफ की लगेगी बायोमैट्रिक हाजिरी



    वाहन का मेंटेनेंस भी सीखिए

    अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र में एक कक्ष में वाहनों के पार्ट रखे गए हैं। यहां वाहन का मेंटेनेंस सिखाया जाएगा। दो दिन में 12 घंटे का यह कोर्स भी केवल 1000 रुपये में कर सकते हैं।

    प्रशिक्षण केंद्र के कोर्स

     

    कोर्स का नाम
    अवधि
    घंटे
    फीस (रुपये में)
    लाइट मोटर वेहिकल
    चार सप्ताह
    29
    6000
    मीडियम व हैवी मोटर वेहिकल
    चार सप्ताह
    38
    10000
    वेहिकल मेंटीनेंस
    दो दिन
    12
    1000
    ट्रैफिक एजूकेशन
    एक दिन
    6
    5000
    रिफ्रेशर कोर्स
    दो दिन
    10
    1000
    फायर हाजर्ड्स ट्रेनिंग
    एक दिन
    4
    5000
    ट्रेनिंग एंड ट्रेनर्स
    डेढ़ माह
    30
    10000