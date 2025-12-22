लखनऊ में खुलेगा ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, एक हजार रुपये में रिफ्रेशर कोर्स करके पास कर सकेंगे ड्राइविंग टेस्ट
लखनऊ में जल्द ही ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खुलने की उम्मीद है। इस ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में सात तरह के चलेंगे कोर्स। जहां अलग-अलग ...और पढ़ें
धर्मेश अवस्थी, जागरण लखनऊ। चलते वाहन में आग लगने की घटनाएं अक्सर हो रही हैं। लखनऊ में ही आधा दर्जन से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। बस-कार आदि वाहनों में आग लगने की स्पष्ट वजह किसी को पता नहीं चलती।
वायरिंग से छेड़छाड़, वाहन में अतिरिक्त उपकरण लगवाना सहित अन्य फौरी कारण गिना दिए जाते हैं। राजधानी के ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में आग से खतरे से बचाव का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। महज दो दिन का यह कोर्स करने से आप अपना वाहन व खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।
लखनऊ के उदेत खेड़ा मौंदा स्थित ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में सिर्फ उन ड्राइवरों का टेस्ट ही नहीं होगा, जिन्हें ट्रांसपोर्ट नगर या देवा रोड एआरटीओ कार्यालय से भेजा गया, बल्कि ड्राइविंग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
सेंटर पर सात कोर्स चलाए जाएंगे, जो दो दिन से लेकर छह हफ्ते यानी डेढ़ माह तक के हैं। प्रशिक्षण पाने की फीस एक हजार से 10 हजार रुपये तक तय की गई है। कोर्स करने का फायदा यह है कि ड्राइविंग सीखकर आटोमेटिक टेस्टिंग ट्रैक आसानी से पार सकेंगे। जनवरी में यह केंद्र शुरू करने की तैयारी है।
केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने वाहन चालकों के लिए 1000 रुपये में रिफ्रेशर कोर्स को अनिवार्य करने की योजना बनाई थी, हालांकि अभी औपचारिक एलान नहीं किया गया है, यह कोर्स उन चालकों के लिए होगा, जो डीएल का रिन्युअल कराने परिवहन कार्यालय पहुंचते हैं।
दो दिन में 10 घंटे का कोर्स पूरा करना होगा। इसी तरह से सरकारी वाहन चालकों को हर पांच साल पर इस प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र लेना जरूरी करने की भी तैयारी है। एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह ने बताया, ड्राइविंग का प्रशिक्षण हर उस व्यक्ति को लेना चाहिए जो वाहन चलाना चाहता है, जो वाहन चला रहे हैं वे भी रिफ्रेशर कोर्स करेंगे तो सड़क हादसों पर अंकुश लग सकेगा। यह केंद्र जगह जगह खुले ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से संसाधन में बेहतर है।
वाहन का मेंटेनेंस भी सीखिए
अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र में एक कक्ष में वाहनों के पार्ट रखे गए हैं। यहां वाहन का मेंटेनेंस सिखाया जाएगा। दो दिन में 12 घंटे का यह कोर्स भी केवल 1000 रुपये में कर सकते हैं।
प्रशिक्षण केंद्र के कोर्स
|
कोर्स का नाम
|
अवधि
|
घंटे
|
फीस (रुपये में)
|
लाइट मोटर वेहिकल
|
चार सप्ताह
|
29
|
6000
|
मीडियम व हैवी मोटर वेहिकल
|
चार सप्ताह
|
38
|
10000
|
वेहिकल मेंटीनेंस
|
दो दिन
|
12
|
1000
|
ट्रैफिक एजूकेशन
|
एक दिन
|
6
|
5000
|
रिफ्रेशर कोर्स
|
दो दिन
|
10
|
1000
|
फायर हाजर्ड्स ट्रेनिंग
|
एक दिन
|
4
|
5000
|
ट्रेनिंग एंड ट्रेनर्स
|
डेढ़ माह
|
30
|
10000
