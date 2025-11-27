बरेली: परिवहन विभाग का नया कदम, महिला परिचालकों की होगी भर्ती

परिवहन विभाग जल्द ही महिला परिचालकों की भर्ती करने जा रहा है। इस भर्ती का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और परिवहन सेवाओं में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। विभाग का मानना है कि महिला परिचालकों की नियुक्ति से यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया की जानकारी जल्द ही वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।