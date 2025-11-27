बरेली: परिवहन विभाग का नया कदम, महिला परिचालकों की होगी भर्ती
परिवहन विभाग जल्द ही महिला परिचालकों की भर्ती करने जा रहा है। इस भर्ती का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और परिवहन सेवाओं में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। विभाग का मानना है कि महिला परिचालकों की नियुक्ति से यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया की जानकारी जल्द ही वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
जागरण संवाददाता, बरेली। महिला सशक्तिकरण अभियान में महिला परिचालकों को भर्ती के लिए एक दिसंबर को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय परिवहन निगम परिसर में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक चौधरी ने बताया कि एक दंसबर को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक महिला परिचालकों की भर्ती होगी।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कौशल विकास मिशन, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट-गाइड से जुड़ी महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट और सीसीसी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। 18 से 40 वर्ष तक की महिलाएं इसमें प्रतिभाग कर सकेंगी, आयु में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को छूट मिलेगी।
