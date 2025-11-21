ई-बसों के बाद अब 'जनता सेवा' का सहारा! बरेली के इन रूटों पर कम किराए में करें सफर

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर से शीशगढ़-शेरगढ़ रूट पर पांच दिन पहले तक ई-बसों का संचालन किया जा रहा था। इनका संचालन बंद कर दिए जाने के बाद परिवहन निगम की सामान्य बसें शुरू कराई गई थीं, लेकिन इनका किराया अधिक होने के कारण यात्री नहीं मिल रहे थे। अब इस रूट पर जनता सेवा शुरू की गई है। निगम की इन बसों में सामान्य बसों की अपेक्षा किराया 20 प्रतिशत कम है। रुहेलखंड और बरेली डिपो की चार-चार बसों को संचालित कराया गया है।

नगर निगम द्वारा संचालित 13 ई-बसों का संचालन शेरगढ़ और शीशगढ़ रूट पर कराया जा रहा था। शासन स्तर से निर्देश जारी हुए थे कि सिटी बसों का संचालन शहर में कराया जाए। इसी क्रम में इन बसों को बंद कराकर पांच बसों को मिनी बाइपास सौ फि‍टा होते हुए रेलवे जंक्शन मार्ग, तीन बसों को मिनी बाइपास से डेलापीर महादेव पुल होते हुए रेलवे जंक्शन और पांच बसों को मिनी बाइपास से डेलापीर महादेव पुल होते हुए रेलवे जंक्शन और तीन बसों को झुमका तिराहा से चौपुला, गांधी उद्यान होते हुए सेटेलाइट तक जाएगी।

जंक्शन से मनौना धाम रूट पर अब भी सिटी बसों का संचालन हो रहा है, जिन्हें बंद कराने के लिए नए रूटों का सर्वे कराया जा रहा है। शीशगढ़-शेरगढ़ रूट पर सिटी बसों में यात्रियों को कम किराया में आवागमन की बेहतर सुविधा मिल रही थी। इन्हें बंद किए जाने से लोगों में आक्रोश फैल गया। जन प्रतिनिधियों तक मामला पहुंचा तो परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक पर दबाव बनाया गया। यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए निगम ने इस रूट पर पिछले सोमवार से ही सामान्य बसों का संचालन शुरू करा दिया था।

अब इसमें परिवर्तन किया गया है, इस रूट पर आठ जनता सेवा की बसें लगाई गई हैं। यह वही बसें हैं जो सपा शासन काल में ग्रामीण अंचलों में संचालित कराने के लिए लोहिया बसें चलाई गई थीं। इन्हें जनता सेवा का नाम दिया है। इन बसों की खासियत यह है कि सामान्य बसों की अपेक्षा इनका किराया बीस प्रतिशत कम है। चालक-परिचालकों को निर्देशित किया है कि आल वेदर बल्ब के साथ ही सर्दी में बसों का संचालन करें, अगर किसी बस में खराब है तो तत्काल बदलवा लें। खिड़कियाें के शीशे दुरुस्त कराकर ही रूट पर बसों का संचालन करें।

बरेली-शीशगढ़ रूट का किराया : सेटेलाइट से पुराना बस अड्डा - 7 रुपये, किला 11 रुपये, सीबीगंज 15 रुपये, झुमका तिराहा 21 रुपये, फतेहगंज 26 रुपये, ललकुआं 34 रुपये, शाही 36 रुपये, मिर्जापुर 38 रुपये, दुनका 49 रुपये, शहोरा 56 रुपये, शेरगढ़ 63 रुपये।