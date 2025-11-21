Language
    रायबरेली में वंदे भारत एक्‍सप्रेस से टकराने से बचा मिट्टी खनन में लगा डंपर, केस दर्ज

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:42 PM (IST)

    रामचंद्रपुर रेलवे स्टेशन के पास सूची से खरौली मार्ग पर सात-सी रेलवे गेट है। जिस गेट पर शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा होते-होते टल गया। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक एसके सिंह यादव का कहना है कि गेटमैन की तहरीर पर अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ केस दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी गई है।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। रामचंद्रपुर रेलवे स्टेशन के पास सूची से खरौली मार्ग पर सात-सी रेलवे गेट है। जिस गेट पर शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा होते-होते टल गया।

    गोरखपुर से प्रयागराज की ओर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22549) के गुजरने से पहले गेट को बंद कराया गया था। इसी दौरान मिट्टी खनन में लगा एक तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर रेलवे गेट के बूम से जा टकराया, जिससे बूम क्षतिग्रस्त हो गया। जिसमें डंपर ट्रैक पर आने के बाद तुरंत बैक चालक ने कर लिया, जबकि वंदेभारत के लोको पायलट की नजर डंपर पर पड़ने पर गति धीमी की गई। इसके बाद उसी गति से गेट को क्रॉस किया।

    वंदे भारत एक्सप्रेस के लोको पायलट ने दिल्ली हेडक्वाटर के साथ लखनऊ कंट्रोल रूम को सूचना दी है। हालांकि, गेटमैन जियालाल ने ऊंचाहार आरपीएफ पोस्ट में अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ तहरीर दिया है। जिसमें उन्होने मिट्टी खनन में प्रयुक्त डंपर की टक्कर से गेट तोड़कर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन प्रभावित करने का प्रयास करने जिक्र किया है।

    आरपीएफ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक एसके सिंह यादव का कहना है कि गेटमैन की तहरीर पर अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ केस दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी गई है।