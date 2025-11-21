जागरण संवाददाता, रायबरेली। रामचंद्रपुर रेलवे स्टेशन के पास सूची से खरौली मार्ग पर सात-सी रेलवे गेट है। जिस गेट पर शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा होते-होते टल गया।

गोरखपुर से प्रयागराज की ओर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22549) के गुजरने से पहले गेट को बंद कराया गया था। इसी दौरान मिट्टी खनन में लगा एक तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर रेलवे गेट के बूम से जा टकराया, जिससे बूम क्षतिग्रस्त हो गया। जिसमें डंपर ट्रैक पर आने के बाद तुरंत बैक चालक ने कर लिया, जबकि वंदेभारत के लोको पायलट की नजर डंपर पर पड़ने पर गति धीमी की गई। इसके बाद उसी गति से गेट को क्रॉस किया।