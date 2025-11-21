जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम डिपो से संचालित एक रोडवेज बस में शुक्रवार को बड़ा हादसा टल गया, जब सफर के दौरान उसका पिछला बायां पहिया अचानक निकलकर सड़क किनारे चला गया। यह घटनाक्रम बछरावां थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंदनगंज के पास हुआ, जहां बस पहिया निकलने के बाद करीब 20 मीटर तक सड़क पर घिसटती हुई गई। तब जाकर चालक रोकने में कामयाब हुआ। अचानक हुए इस हादसे से बस में सवार यात्रियों में अफरातफरी मच गई।

बस रायबरेली से लखनऊ की ओर शुक्रवार सुबह जा रही थी। जैसे ही बस 9.30 बजे कुंदनगंज के समीप पहुंचा, जोरदार झटका महसूस हुआ और बस एक तरफ झुक गई। चालक ने स्थिति को समझते हुए तुरंत ब्रेक लगाया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। इसी बीच बस का पहिया तेज गति के साथ सड़क किनारे 20 मीटर घसिटने के बाद उसे चालक द्वारा रोका गया। बस रुकते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। बस में सवार लगभग 16 यात्रियों को मामूली चोटें आईं।

सूचना पर स्थानीय लोगों ने राहत कार्य में मदद की और चोटिलों को नजदीकी अस्पताल पहुँचाया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। गंभीर घायल कोई भी नहीं बताया गया है। यात्रियों ने परिवहन निगम की लापरवाही पर नाराजगी जताई।

उनका कहना था कि बसों की फिटनेस जांच का दावा केवल कागजों तक सीमित लगता है। यदि फिटनेस जांच समुचित ढंग से की गई होती, तो इस तरह की घटना की संभावना नहीं थी। वहीं, स्थानीय दीपक पटेल,रजित चौधरी, धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि बस के पिछले हिस्से से तेज आवाज आने के बाद ही पहिया अलग हुआ। जो 20 मीटर तक मार्ग पर घसिटने के बाद उसे रोका गया। जिसके झटके में यात्रियों को चोटे आई है।