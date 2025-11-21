Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरेली : कोहरे को चीर कर दौड़ेंगी ट्रेनें! पूर्वोत्तर रेलवे को मिली 250 GPS आधारित 'फाग सेफ डिवाइस'

    By Ashok Kumar Arya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:10 PM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल ने कोहरे में सुरक्षित व तेज़ ट्रेन संचालन के लिए 250 GPS आधारित 'फाग सेफ डिवाइस' लगाए हैं। इससे अधिकतम गति 60 किमी/घंटा से बढ़कर 75 किमी/घंटा हो गई है, यानी कोहरे के दौरान ट्रेनें अब 25 प्रति‍शत अधिक गति से चल सकेंगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। सुरक्षित एवं संरक्षित रेल यात्रा को सुदृढ़ और प्रभावी बनाए रखने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल की ट्रेनों के लिए 250 फाग सेफ डिवाइस मंगाए गए हैं।

    सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, इस मौसम में इस क्षेत्र में कोहरे का प्रभाव रहता हैै, जिसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए तैयारी की गई है। सभी प्रकार के सिग्नल पोस्टों पर ल्यूमिनस स्ट्रिप लगाई गई है, सिग्नल साइटिंग बोर्ड पर लाइन मार्किंग करा दिया गया है। समपारों पर लगे बैरियर पर ल्यूमिनस स्ट्रिप लगाई गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Untitled design (19)

    सीनियर डीसीएम संजीव शर्मा ने बताया कि कोहरे के दौरान सुरक्षित, संरक्षित एवं अपेक्षाकृत तेज ट्रेन संचालन में आधुनिक जीपीएस आधारित फाग सेफ डिवाइस का महत्पूर्ण योगदान है। इस डिवाइस के उपयोग में आने के पूर्व कोहरे के दौरान अधिकतम गति 60 किमी प्रति घंटा मिलती थी।

    फाग सेफ डिवाइस के लग जाने के बाद अधिकतम गति 75 किमी प्रति घंटा हो गई। पहले की तुलना में अब ट्रेनें कोहरे के दौरान 25 प्रतिशत ज्यादा गति से चल सकती हैं। फाग सेफ डिवाइस से लोको पायलटों का भरोसा बढ़ा है तथा आगामी सिग्नल की जानकारी इस डिवाइस के माध्यम से मिलते रहती है। इससे एक लाभ यह भी मिला है कि अब फाग सिग्नल मैन भेजने की आवश्यकता भी खत्म हुई है।

    कोहरे के दौरान पूर्ण ब्लाक पद्धति एवं स्वचालित ब्लाक पद्धति में गाडियों के संचालन के संबंध में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में सभी लोको पायलटों एवं सहायक लोको पायलटों की काउंसि‍ल‍िंंग की गई है। इज्जतनगर मंडल के सभी रेल खंडों पर सभी यात्रियों एवं मालगाड़ियों में डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- रायबरेली से लखनऊ जा रही रोडवेज बस का चलते-चलते न‍िकल गया एक पह‍िया, टला बड़ा हादसा 