बरेली : कोहरे को चीर कर दौड़ेंगी ट्रेनें! पूर्वोत्तर रेलवे को मिली 250 GPS आधारित 'फाग सेफ डिवाइस'

जागरण संवाददाता, बरेली। सुरक्षित एवं संरक्षित रेल यात्रा को सुदृढ़ और प्रभावी बनाए रखने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल की ट्रेनों के लिए 250 फाग सेफ डिवाइस मंगाए गए हैं। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, इस मौसम में इस क्षेत्र में कोहरे का प्रभाव रहता हैै, जिसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए तैयारी की गई है। सभी प्रकार के सिग्नल पोस्टों पर ल्यूमिनस स्ट्रिप लगाई गई है, सिग्नल साइटिंग बोर्ड पर लाइन मार्किंग करा दिया गया है। समपारों पर लगे बैरियर पर ल्यूमिनस स्ट्रिप लगाई गई है।

सीनियर डीसीएम संजीव शर्मा ने बताया कि कोहरे के दौरान सुरक्षित, संरक्षित एवं अपेक्षाकृत तेज ट्रेन संचालन में आधुनिक जीपीएस आधारित फाग सेफ डिवाइस का महत्पूर्ण योगदान है। इस डिवाइस के उपयोग में आने के पूर्व कोहरे के दौरान अधिकतम गति 60 किमी प्रति घंटा मिलती थी।

फाग सेफ डिवाइस के लग जाने के बाद अधिकतम गति 75 किमी प्रति घंटा हो गई। पहले की तुलना में अब ट्रेनें कोहरे के दौरान 25 प्रतिशत ज्यादा गति से चल सकती हैं। फाग सेफ डिवाइस से लोको पायलटों का भरोसा बढ़ा है तथा आगामी सिग्नल की जानकारी इस डिवाइस के माध्यम से मिलते रहती है। इससे एक लाभ यह भी मिला है कि अब फाग सिग्नल मैन भेजने की आवश्यकता भी खत्म हुई है।