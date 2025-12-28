सावधान! रुहेलखंड विश्वविद्यालय की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी की कोशिश, रुद्रपुर से जालसाज गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय की किसी ने फर्जी वेबसाइट बनाई और उस पर असली वेबसाइट की सभी जानकारियां अपलोड कर दीं। परीक्षा शुल्क आदि के भुगतान के लिए भी लिंक उस पर दिए गए। ताकि बच्चे भ्रमित हो सके। इस माले में विश्वविद्यालय के वेबसाइड को-आर्डिनेटर डा. अख्तर ने बारादरी थाने में प्राथमिकी लिखाई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामले में साइबर सेल की टीम लगी और वेबसाइट बनाने वाले की लोकेशन निकाल ली। पुलिस ने आरोपित को उत्तराखंड के रुद्रपुर से गिरफ्तार कर लिया है। डा. अख्तर ने पुलिस को बताया कि विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mjpru.ac.in है। हाल ही में उन्हें जानकारी मिली कि विश्वविद्यालय की किसी ने एक नकली वेबसाइट www.mjpru.org.in बना ली है। जो विश्वविद्यलाय का नाम व प्रतिष्ठा का दुरुपयोग कर रही है।

आरोप यह भी है कि यह वेबसाइट विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट की नकल करते हुए विभिन्न सूचनाएं व सामग्री अपलोड कर रही है जिससे छात्रों, स्वजन व अन्य लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आरोप लगाया कि यह नकली वेबसाइट एक सुनियोजित धोखाधड़ी का हिस्सा प्रतीत होती है।

ऐसी वेबसाइटें अक्सर विश्वसनीय दिखाई देती हैं और छात्रों से शुल्क व संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने का प्रयास करती हैं। जिससे विश्वविद्यालय की साख को क्षति पहुंचने का खतरा है। आरोप यह भी लगाया कि इस वेबसाइट का उद्देश्य भ्रम फैलाना, संभावित धोखाधड़ी का है।