आधुनिकता की नई दहलीज पर बरेली: ग्रेटर बरेली में दिखेगी न्यूयॉर्क और दुबई जैसी टाउनशिप की झलक!

जागरण संवाददाता, बरेली। नववर्ष में नाथनगरी बरेली खुद को और समृद्ध करने जा रहा है। इसके लिए बरेली विकास प्राधिकरण अग्रणी भूमिका में आते हुए रामगंगा के बाद ग्रेटर बरेली आवासीय योजना को धरातल पर उतारने का स्वप्न पूर्ण करने जा रहा है। 239 हेक्टेयर में दिल्ली-लखनऊ राजमार्ग से सटे बीसलपुर रोड पर विकसित हो रही योजना के शेष सात सेक्टरों का विकास इस वर्ष पूर्ण कर लिया जाएगा।

इसके लिए बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने पूरी ताकत झोंक दी है। योजना में आवासीय-व्यावसायिक भूखंडों के सृजन के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंडल का सबसे बड़ा पार्क रुद्रावनम विकसित किया जा रहा है। 11 हेक्टेयर में बन रहे पार्क को भगवान शिव के नाम समर्पित करते हुए नाथनगरी के परिकल्पना को साकार रुप देने का प्रयास किया जा रहा है।

बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. के अनुसार नववर्ष में ग्रेटर बरेली आवासीय योजना को धरातल पर उतार दिया जाएगा। इसके लिए अब तक विकसित चार सेक्टरों में आमजन को भूखंडों का आवंटन भी शुरु कर दिया गया है। अब ग्रेटर बरेली के शेष सात सेक्टरों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ रहपुरा जागीर समेत तीन गांव में इंडस्ट्रियल टाउनशिप और पीलीभीत रोड टाउनशिप के विकास की योजना बनाई जा रही है। बीडीए उपाध्यक्ष के अनुसार नववर्ष में बीडीए ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में विकसित करने जा रहे विभिन्न कार्य पूर्ण कर आमजन को सौंप देगा।

बाक्स विलेज से खान-पान और मनाेंरजन की सुविधाएं दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकसित रही ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में ही बीडीए ने बाक्स विलेज के विकास की योजना बनाई है। सेक्टर 11 में विकसित होने जा रही परियोजना के लिए एजेंसियों का आवेदन मांगा गया है। इसका उद्देश्य शहरवासियों के साथ राजमार्ग से गुजरने वाले लोगों को खान-पान और मनोरंजन से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

भगवान शिव को समर्पित रुद्रावनम पार्क 11 हेक्टेयर में विकसित हो रहे रुद्रावनम पार्क का निर्माण भी इसी वर्ष पूर्ण कर लिया जाएगा। महाशिवरात्रि पर यहां मंडल का सबसे बड़ा फ्लावर शो भी आयोजित करने की योजना है। अधिकारियों के अनुसार यहां पर सात नाथ मंदिरों और नाथ संप्रदाय से जुड़े इतिहास से जोड़ने के लिए नाथ म्यूजियम के विकास का भी खाका खींचा गया है।

गोरक्षनाथ चौक पर बनेगा मीडिया टावर बीडीए ने ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में ही गोरक्षनाथ चौक के पास बहुमंजिला मीडिया टावर बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है। मीडिया टावर में बीडीए की ओर से बड़ी स्क्रीन के जरिए विज्ञापन प्रदर्शन किया जाएगा।

प्रवेश द्वार बन रहे नाथनगरी की नई पहचान बीडीए ने नाथनगरी बरेली में प्रवेश करने वाले दूसरे शहर व राज्यों के लोगों के लिए बदायूं रोड, शाहजहांपुर रोड, बीसलपुर रोड, रामपुर रोड और शाहजहांपुर रोड पर भव्य प्रवेश द्वार बनाए हैं।

अब शाहजहांपुर और रामपुर रोड पर स्थित झुमका तिराहा और इन्वर्टिस तिराहे के पास भगवान नटराज और नंदी जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। जिसका कार्य नववर्ष के पहले सप्ताह में ही पूर्ण कर लिया जाएगा। यह प्रवेश द्वार शहर में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए नई पहचान के साथ धर्म-संस्कृति से भी जोड़ रहा।

इंडस्ट्रियल टाउनशिप और पीलीभीत रोड टाउनशिप की भूमि खरीद होगी पूरी बीडीए ने ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के विकास के साथ अब शहर में उद्यम को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल टाउनशिप और पीलीभीत रोड पर नई टाउनशिप का खाका तैयार किया है। 124 हेक्टेयर में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल टाउनशिप और 269 हेक्टेयर में विकसित हो रही पीलीभीत रोड टाउनशिप के लिए इसी वर्ष भूमि खरीद का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।