    बरेली के मोहनपुर में कूड़ा फेंकने को लेकर हुए विवाद में पुल‍िस पर भी फायर‍िंग, 22 लोगों पर प्राथमि‍की

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:11 PM (IST)

    बरेली के मोहनपुर में कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद हो गया। झड़प के दौरान लोगों ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद पुलिस ने 12 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है।

    मोहनपुर ठिरिया में चले लाठी-डंडे। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, बरेली। कैंट के मोहनपुर में कूड़ा फेंकने को हुए बवाल में पुलिस पर भी हमला किया गया था। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने उल्टा पुलिस पर ही हमला बोल दिया। भीड़ में से किसी ने पुलिस पर ही फायर झोंक दिया। मारपीट में बीच बचाव करने में कैंट पुलिस के दो कांस्टेबलों को चोट लगी है। इस मामले में पुलिस ने अपनी ओर से 12 लोगों को नामजद करते हुए 10 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी है।

    पुलिस के मुताबिक, मोहनपुर वार्ड नंबर एक निवासी सरताज हुसैन के परिवार की महिला सोमवार सुबह एक खाली पड़े स्थान पर कूड़ा डालने गई थीं। वहां पर गांव के अन्य लोग भी पहले से कूड़ा डाल रहे थे। उसी स्थान पर गांव के ही सलाउद्दीन की भैंस बंधती है। सरताज पक्ष का आरोप है कि जब महिला ने कूड़ा डाला तो सलाउद्दीन के परिवार के लोगों ने विरोध कर दिया और गाली-गलौच शुरू कर दी।

    कहा कि वहां पर कूड़ा नहीं पड़ेगा। इसके बाद महिला ने घर आकर यह पूरी बात बताई। जब महिला के परिवार वाले बाहर निकलकर आए तो सलाउद्दीन के परिवार के लोग भी बाहर निकलकर आ गए। दोनों पक्षों से करीब 30-40 लोग आए और दोनों में झगड़ा होने लगा और कुछ देर में लाठी-डंडे और सरिया निकल आई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। मारपीट के बीच ही पथराव भी शुरू हो गया।

    इनमें सरताज पक्ष से सरताज, महराज, सद्दाम, वसीम, रियाज और नईम को चोट लगी। जबकि, सलाउद्दीन पक्ष से सलाउद्दीन, रईस खां, मोईन खां, कमरूद्दीन, हनीफ और जलाउद्दीन घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया तो आरोपितों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। दारोगा रोहित तोमर का आरोप है कि भीड़ में से किसी ने पुलिस पर फायरिंग भी की थी।

    इसी भगदड़ और बीच बचाव में पुलिस के दो कांस्टेबल रियाज व अजय को भी चोट लगी। इसके बाद रोहित के शिकायती पत्र पर पुलिस ने 12 लोगों को नामजद करते हुए 22 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी है। प्राथमिकी में सलाउद्दीन, रईस खां, मोईन खां, कमरूद्दीन, हनीफ खां, जलालउद्दीन, सरताज, महाराज हुसैन, सद्दाम हुसैन, वसीम, रियाज और नईम को नामजद किया है।

     

