जागरण संवाददाता, बरेली। कैंट के मोहनपुर में कूड़ा फेंकने को हुए बवाल में पुलिस पर भी हमला किया गया था। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने उल्टा पुलिस पर ही हमला बोल दिया। भीड़ में से किसी ने पुलिस पर ही फायर झोंक दिया। मारपीट में बीच बचाव करने में कैंट पुलिस के दो कांस्टेबलों को चोट लगी है। इस मामले में पुलिस ने अपनी ओर से 12 लोगों को नामजद करते हुए 10 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी है।

पुलिस के मुताबिक, मोहनपुर वार्ड नंबर एक निवासी सरताज हुसैन के परिवार की महिला सोमवार सुबह एक खाली पड़े स्थान पर कूड़ा डालने गई थीं। वहां पर गांव के अन्य लोग भी पहले से कूड़ा डाल रहे थे। उसी स्थान पर गांव के ही सलाउद्दीन की भैंस बंधती है। सरताज पक्ष का आरोप है कि जब महिला ने कूड़ा डाला तो सलाउद्दीन के परिवार के लोगों ने विरोध कर दिया और गाली-गलौच शुरू कर दी।

कहा कि वहां पर कूड़ा नहीं पड़ेगा। इसके बाद महिला ने घर आकर यह पूरी बात बताई। जब महिला के परिवार वाले बाहर निकलकर आए तो सलाउद्दीन के परिवार के लोग भी बाहर निकलकर आ गए। दोनों पक्षों से करीब 30-40 लोग आए और दोनों में झगड़ा होने लगा और कुछ देर में लाठी-डंडे और सरिया निकल आई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। मारपीट के बीच ही पथराव भी शुरू हो गया।

इनमें सरताज पक्ष से सरताज, महराज, सद्दाम, वसीम, रियाज और नईम को चोट लगी। जबकि, सलाउद्दीन पक्ष से सलाउद्दीन, रईस खां, मोईन खां, कमरूद्दीन, हनीफ और जलाउद्दीन घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया तो आरोपितों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। दारोगा रोहित तोमर का आरोप है कि भीड़ में से किसी ने पुलिस पर फायरिंग भी की थी।