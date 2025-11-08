Language
    बरेली के सुभाष नगर में मुठभेड़: दो आरोपितों के पैर में गोली लगी, हथियार और चोरी का सामान मिला

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 03:37 PM (IST)

    बरेली के सुभाष नगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से अवैध हथियार, कारतूस और चोरी का सामान बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ में दो आरोपी घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एक नाबालिग को भी पुलिस संरक्षता में लिया गया है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के सुभाष नगर स्थित शांति विहार में घर में घुसकर चोरी करने के आरोपितों को पुलिस ने मुठभेड़ में धर दबोचा। आरोपितों के पास से अवैध असलहे और कारतूस भी बरामद किए गए।

    पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ में थाना सुभाषनगर के शांति विहार निवासी अंशुल सक्सेना दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गए। दूसरे आरोपित कुलदीप यादव बाएं पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं।

    दोनों को गिरफ्तार व एक अन्य बाल अपचारी को पुलिस संरक्षता में लिया गया है। आरोपितों के पास दो तमंचे, चार खोखा कारतूस, दो जिन्दा कारतूस 315 बोर और चोरी का एक जोड़ी चांदी की पाजेब, एक चांदी कमर बंद, एक स्मार्ट वाच, दो स्मार्ट फोन व 1270 नगद और अन्य समान बरामद किया गया है।

    आरोप है कि 30 अक्टूबर को सुभाष नगर स्थित ग्रीनवैली कालोनी निवासी भोजराज सिंह के घर में चोरी हो गई थी। पीड़ित ने अज्ञात चोरों द्वारा घर में घुसकर चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद शुक्रवार को सुभाषनगर पुलिस ने आरोपितों को धर दबोचा।