बरेली में किसके कहने पर जुटी भीड़? फिर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, छोड़े आंसू गैस के गोले

बरेली में आई लव मुहम्मद को लेकर कार्रवाई के विरोध में मौलाना तौकीर रजा खान ने राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की घोषणा की थी। शुक्रवार को नमाज के बाद इस्लामियां मैदान पर लोग इकट्ठा हुए जहाँ धारा 163 लागू थी। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया लेकिन भीड़ नहीं मानी जिसके बाद लाठीचार्ज किया गया। भीड़ ने पथराव भी किया जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हुए।

जागरण संवाददाता, बरेली। आइ लव मुहम्मद को लेकर हो रही कार्रवाई के विरोध में इत्तेहाद ए मिल्लत कौंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान शुक्रवार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देने की घोषणा की थी। इसके लिए उन्होंने लोगों से इस्लामियां मैदान पर जुटने की अपील भी की थी।

शुक्रवार को नमाज के बाद लोगों ने इस्लामियां ग्राउंड पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया। जिले में धारा 163 लागू होने के कारण पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने। इस पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।

बरेली के श्यामगंज चौराहे पर कप्तान अनुराग आर्य ने संभाला मोर्चा, भीड़ को खदेड़ा pic.twitter.com/RN3O1P9xT3 — UP Desk (@NiteshSriv007) September 26, 2025 इस्लामियां ग्राउंड के आसपास खलील स्कूल के सामने, नौमहला मस्जिद के पास, कोतवाली के पास पुलिस ने लाठियां फटकार कर लोगों को खदेड़ा। इसी बीच लोगों ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया, जिससे कई पुलिस कर्मचारियों को चोट आई।