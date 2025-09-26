जुमे की नमाज पर बरेली में बवाल, ‘I Love Muhammad’ मामले को लेकर जमा भीड़ पर लाठीचार्ज

जुमे की नमाज पर बरेली में बवाल, ‘I Love Muhammad’ मामले को लेकर जमा भीड़ पर लाठीचार्ज
I Love Muhammad | बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर के ज्ञापन की घोषणा के बाद शुक्रवार को नमाज के बाद इस्लामियां मार्केट में लोग इकट्ठा होने लगे। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया लेकिन भीड़ के न मानने पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस और पीएसी ने लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ा।
जागरण संवाददाता, बरेली। I Love Muhammad | आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर के ज्ञापन देने की घोषणा पर तमाम लोगों ने शुक्रवार दोपहर नमाज के बाद इस्लामियां मार्केट में इकट्ठा होने की कोशिश की।
पुलिस ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया। समझाने के बावजूद नहीं सुनने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस और पीएसी ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा।
बरेली के श्यामगंज चौराहे पर कप्तान अनुराग आर्य ने संभाला मोर्चा, भीड़ को खदेड़ा pic.twitter.com/RN3O1P9xT3— UP Desk (@NiteshSriv007) September 26, 2025
कैसे बढ़ा मामला?
बरेली में प्रशासन द्वारा जुलूस पर प्रतिबंध के बावजूद आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर के आह्वान पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ सड़क पर उतर आई और आइ लव मुहम्मद के नारे लगाने लगी।
देखते ही देखते भीड़ हिंसक हो गई। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। अभी भी शहर में कई स्थानों पर प्रदर्शन जारी है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।
डीआइजी अजय साहनी के साथ ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। उधर, श्यामगंज चौराहे के पास भी भीड़ जुटाने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने लोगों को खदेड़ दिया।
कृपया धैर्य रखें।