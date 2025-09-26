Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जुमे की नमाज पर बरेली में बवाल, ‘I Love Muhammad’ मामले को लेकर जमा भीड़ पर लाठीचार्ज

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:45 PM (IST)

    I Love Muhammad | बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर के ज्ञापन की घोषणा के बाद शुक्रवार को नमाज के बाद इस्लामियां मार्केट में लोग इकट्ठा होने लगे। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया लेकिन भीड़ के न मानने पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस और पीएसी ने लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ा।

    prefferd source google
    Hero Image
    बरेली में ‘I Love Mohammad’ मामले को लेकर जमा भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज।

    जागरण संवाददाता, बरेली। I Love Muhammad | आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर के ज्ञापन देने की घोषणा पर तमाम लोगों ने शुक्रवार दोपहर नमाज के बाद इस्लामियां मार्केट में इकट्ठा होने की कोशिश की।

    पुलिस ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया। समझाने के बावजूद नहीं सुनने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस और पीएसी ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा।

     

    कैसे बढ़ा मामला?

    बरेली में प्रशासन द्वारा जुलूस पर प्रतिबंध के बावजूद आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर के आह्वान पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ सड़क पर उतर आई और आइ लव मुहम्मद के नारे लगाने लगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देखते ही देखते भीड़ हिंसक हो गई। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। अभी भी शहर में कई स्थानों पर प्रदर्शन जारी है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

    डीआइजी अजय साहनी के साथ ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। उधर, श्यामगंज चौराहे के पास भी भीड़ जुटाने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने लोगों को खदेड़ दिया।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।