बरेली में मौलाना तौकीर रजा को उपद्रव के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मौलाना पर पहले से ही 10 मुकदमे दर्ज थे और वह 2010 के दंगे में भी आरोपी हैं। पिछली सरकारों में वह बचते रहे लेकिन योगी सरकार ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और हिस्ट्रीशीट खोलने की तैयारी कर रही है।

जागरण संवाददाता, बरेली। मौलाना तौकीर रजा का आपराधिक इतिहास लंबा है। वर्ष 1982 से मौलाना के विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत होना शुरू हो गए थे। पूर्व में 10 मुकदमे पंजीकृत हो चुके हैं। वह वर्ष 2010 के दंगे में भी आरोपित है। इसके बाद भी पूर्व की सरकारों में वह जेल जाने से बचता रहा। इसी बात से हर बार मौलाना की हिम्मत बढ़ती रही और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाता गया। इस बार भाजपा सरकार में मौलाना ने जब फिर से उपद्रव कराया तो महंगा पड़ गया। उपद्रव की रात ही पुलिस ने मौलाना को खींचकर लाई और भोर में जेल भेज दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौलाना तौकीर रजा के विरुद्ध सबसे पहले वर्ष 1982 में दंगा कराने की प्राथमिकी कोतवाली में पंजीकृत हुई। इसके बाद दूसरी प्राथमिकी 1987, तीसरी प्राथमिकी 1988, चौथी प्राथमिकी फिर दंगे की 1996 में पंजीकृत की गई। इसके बाद पांचवीं प्राथमिकी 2000, छठी प्राथमिकी 2007, सातवीं प्राथमिकी 2010 में प्रेमनगर थाने में दंगे की, आठवीं प्राथमिकी 2019 में कोतवाली में, नौ प्राथमिकी संभल में वर्ष 2020 में पंजीकृत की गई। इसके बाद दसवीं प्राथमिकी वर्ष 2023 में फरीदपुर थाने में पंजीकृत की गई।

लगातार दंगों की तीन प्राथमिकी पंजीकृत होने के बाद भी जब मौलाना की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मौलाना के हौसले और भी बुलंद होते चले गए। यही कारण रहा है कि वह आए दिन भड़काऊ बयान देकर लोगों को दंगा करने के लिए प्रेरित करता था। इस बार भी मौलाना ने यही प्रयास किया मगर योगी राज ने इसका दो टूक जवाब दिया और उसे उपद्रव की रात ही जेल भेज दिया।