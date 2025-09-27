Language
    लोगों को किसने भेजा था लेटर? बरेली बवाल में मौलाना तौकीर के बाद एक और नाम आया सामने

    By Rajnesh Saxena Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:28 PM (IST)

    बरेली में शुक्रवार को हुए दंगे के मामले में आईएमसी महानगर अध्यक्ष अनीस सकलेनी की भूमिका सामने आई है। आरोप है कि उन्होंने मुसलमानों को भड़काऊ पत्र भेजकर इस्लामियां ग्राउंड में इकट्ठा होने के लिए उकसाया। पत्र में पुलिस-प्रशासन को ताकत दिखाने की बात कही गई थी। पुलिस ने अनीस सकलेनी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच कर रही है।

    दंगा भड़काने में मौलाना के साथ अनीस सकलेनी का प्रमुख हाथ

    जागरण संवाददाता, बरेली। शुक्रवार को दंगा भड़काने में मौलाना के साथ आइएमसी के महानगर अध्यक्ष अनीस सकलेनी का प्रमुख हाथ था। उसी ने शहर के तमाम मुसलमानों को पत्र भेजे थे कि कोई कार्यक्रम रद नहीं हुआ। सभी मुसलमानों को पूरे इंतजाम के साथ इस्लामियां ग्रांउड में पहुंचना है।

    पत्र में भड़काऊ भाषा में लिखा था कि बरेली के पुलिस-प्रशासन व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मुसलमानों की ताकत और तादात दिखानी है, जिससे मुसलमान एकता का परिचय दे सकें। पत्र के माध्यम से लोगों की भीड़ लाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। अनीस आइएमसी का महानगर अध्यक्ष होने के साथ ही शहर के वार्ड 62 चक महमूद से पार्षद भी है।

    शुक्रवार दोपहर जब दंगा भड़का तो पुलिस उसी वक्त समझ गई थी कि यह सुनियोजित तरीके से कराया गया है। उपद्रव शांत कराने के बाद पुलिस ने जब लोगों की गिरफ्तारी शुरू की और इसके पीछे कौन-कौन हैं उन लोगों का पता लगाया तो कई बातें सामने आई।

    पुलिस को इत्तेहादे-मिल्लत कौंसिल (आइएमसी) महानगर अध्यक्ष अनीस सकलेनी का लिखा हुआ एक पत्र मिला, जिसे वाट्स-एप के माध्यम से लोगों को भेजा गया था। उसमें लिखा था कि वह मौलाना तौकीर रजा खां के आदेश पर अपील कर रहा है।

    पत्र में लिखा था कि डीएम व एसएसपी ने प्रोग्राम रद होने की गलत सूचना इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की है। किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम रद नहीं हुआ है। पूर्व की तरह यह कार्यक्रम जारी रहेगा। बाद में लिखा कि सभी मुसलमान इंतजाम से और ज्यादा से ज्यादा आएं।

    पत्र में अपील की गई कि सकलैन नगर व हजियापुर की जनता को लाने की जिम्मेदारी वार्ड 62 के मुतीन कुरैशी, नईम कुरैशी उर्फ लाली व फैजान कुरैशी की होगी। साथ ही पुराना शहर की भीड़ को लाने के लिए वह स्वयं जांएंगे। पुलिस ने अनीस सकलेनी, फरहत खां, मोईन अली और मोहम्मद आजम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अन्य फरार आरोपितों की तलाश में पुलिस जांच में जुटी है।