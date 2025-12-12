पुलिस से लूट और पथराव: मौलाना तौकीर रजा समेत 12 उपद्रवियों के खिलाफ एक और चार्जशीट कोर्ट पहुंची

जागरण संवाददाता, बरेली। उपद्रव के आरोपित मौलाना तौकीर रजा समेत 12 उपद्रवियों के विरुद्ध एक और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो गई है। इससे पहले श्यामगंज चौकी इंचार्ज की ओर से दर्ज मुकदमे में 38 लोगों के विरुद्ध पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी थी। बाकी अन्य मुकदमों में भी जल्द ही आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को कानपुर के आइ लव मुहम्मद पोस्टर की आड़ में शहर में उपद्रव कराया था। जिसमें पुलिस पर न सिर्फ जानलेवा हमला किया गया बल्कि, पुलिस के साथ लूटपाट भी की गई थी। भीड़ में एकत्र होकर आए उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। महादेव पुल से पत्थर फेंके जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी थी।

पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया तो आरोपितों ने पेट्रोल बम फेंकने के साथ ही फायरिंग भी की थी। पुलिस की एंटी राइट गन और वायरलेस को भी लूट लिया था। उपद्रवियों ने खलील तिराहा, नौमहला मस्जिद, नावेल्टी, आजम नगर, रोडवेज समेत तमाम जगहों पर पुलिस को घेरकर पत्थर फेंके थे। मजबूरी में पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। किसी तरह से पुलिस ने उपद्रवियों पर नियंत्रण पाया।

इसके शहर के पांच थानों में 10 मुकदमे पंजीकृत किए गए। सबसे ज्यादा पांच मुकदमे कोतवाली, दो बारादरी और एक-एक मुकदमा प्रेमनगर, किला और कैंट में दर्ज किया गया था। शुरूआत में मौलाना को सात मुकदमों में नामजद किया गया इसके बाद तीन अन्य मुकदमों में विवेचना के दौरान उसका नाम खोला गया।

एसएसपी अनुराग आर्य ने इन मुकदमों में से दो प्रमुख मुकदमे क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिए। जिसमें एक कोतवाली और एक बारादरी था शामिल था। पिछले दिनों बारादरी पुलिस ने श्यमागंज चौकी इंचार्ज की ओर से लिखाए गए मुकदमें में 38 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। इसमें मौलाना तौकीर रजा भी शामिल था।