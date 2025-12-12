पुलिस से लूट और पथराव: मौलाना तौकीर रजा समेत 12 उपद्रवियों के खिलाफ एक और चार्जशीट कोर्ट पहुंची
बरेली में मौलाना तौकीर रजा समेत 12 उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने लूट और पथराव के मामले में एक और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। यह चार्जशीट उपद्रवियों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। उपद्रव के आरोपित मौलाना तौकीर रजा समेत 12 उपद्रवियों के विरुद्ध एक और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो गई है। इससे पहले श्यामगंज चौकी इंचार्ज की ओर से दर्ज मुकदमे में 38 लोगों के विरुद्ध पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी थी। बाकी अन्य मुकदमों में भी जल्द ही आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को कानपुर के आइ लव मुहम्मद पोस्टर की आड़ में शहर में उपद्रव कराया था। जिसमें पुलिस पर न सिर्फ जानलेवा हमला किया गया बल्कि, पुलिस के साथ लूटपाट भी की गई थी। भीड़ में एकत्र होकर आए उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। महादेव पुल से पत्थर फेंके जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी थी।
पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया तो आरोपितों ने पेट्रोल बम फेंकने के साथ ही फायरिंग भी की थी। पुलिस की एंटी राइट गन और वायरलेस को भी लूट लिया था। उपद्रवियों ने खलील तिराहा, नौमहला मस्जिद, नावेल्टी, आजम नगर, रोडवेज समेत तमाम जगहों पर पुलिस को घेरकर पत्थर फेंके थे। मजबूरी में पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। किसी तरह से पुलिस ने उपद्रवियों पर नियंत्रण पाया।
इसके शहर के पांच थानों में 10 मुकदमे पंजीकृत किए गए। सबसे ज्यादा पांच मुकदमे कोतवाली, दो बारादरी और एक-एक मुकदमा प्रेमनगर, किला और कैंट में दर्ज किया गया था। शुरूआत में मौलाना को सात मुकदमों में नामजद किया गया इसके बाद तीन अन्य मुकदमों में विवेचना के दौरान उसका नाम खोला गया।
एसएसपी अनुराग आर्य ने इन मुकदमों में से दो प्रमुख मुकदमे क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिए। जिसमें एक कोतवाली और एक बारादरी था शामिल था। पिछले दिनों बारादरी पुलिस ने श्यमागंज चौकी इंचार्ज की ओर से लिखाए गए मुकदमें में 38 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। इसमें मौलाना तौकीर रजा भी शामिल था।
शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने चौकी प्रभारी मठ की दारोगा विक्रांत तोमर की ओर से लिखाए गए मुकदमे में मौलाना तौकीर समेत 12 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। मुकदमा लिखने के समय इसमें मौलाना तौकीर, नदीम खां अैर मुहम्मद रईस को नामजद करते हुए 125 लोगों को अज्ञात दिखाया था। विवेचना के दौरान आरोपितों के नाम खोले गए। इस पूरे मामले की विवेचना दारोगा त्रिवेंद्र कुमार ने की थी।
इन 12 उपद्रवियों के विरुद्ध दाखिल हुई चार्जशीट
पुलिस के अनुसार, मौलाना तौकरी रजा खान, नदीम खान, रईस, फैजुल नवी, आरिफ, अनीस, अफजाल, मुनीर, शफील, फरहत, नफीस और फरहान के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है।
उपद्रव के एक और मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो गई है। इसमें मौलाना समेत 12 आरोपितों को शामिल किया गया है। अन्य मामलों में भी जल्द और कठोर कार्रवाई की जाएगी।
- अनुराग आर्य, एसएसपी।
