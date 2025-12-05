Language
    'उपद्रव' के दो अहम केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर: मौलाना तौकीर रजा पर और कस सकता है शिकंजा!

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:23 AM (IST)

    बरेली में 'उपद्रव' से जुड़े दो मुख्य मामले क्राइम ब्रांच को सौंपे गए हैं, जिससे मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्राइम ब्रांच अब इन मामलों ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बरेली। उपद्रव में दर्ज 10 मुकदमों में से दो मुकदमों की विवेचना क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। कोतवाली और बारादरी थाने में इंस्पेक्टर की ओर से दर्ज दोनों मामले की विवेचना अब क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्ट संजय धीर करेंगे। अभी तक इनकी विवेचना इज्जतनगर और सीबीगंज थाना प्रभारी कर रहे थे। क्राइम ब्रांच के पास विवेचना पहुंचने से अब अनुमान लगाया जा रहा है कि उपद्रवियों पर अब और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

    कानपुर के आइ लव मुहम्मद प्रकरण की आड़ में मौलाना तौकीर रजा ने शहर में 26 सितंबर को उपद्रव कराया था। उसके आवाह्न पर आई भीड़ ने न सिर्फ पुलिस पर हमला किया बल्कि कुछ संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया था। इस उपद्रव की शुरुआत खलील तिराहे से उपद्रवियों ने की थी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज का उपद्रवियों को कंट्रोल किया था।

    उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर वायरलेस सेट, एंटी राइट गन लूट भी ली। पुलिस पर फायरिंग की ओर एसिड की बोतल से भी अटैक किया। किसी तरह से पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के उपद्रव को शांत किया तब तक उपद्रवियों ने श्यामगंज में पथराव शुरू कर दिया। वहां पर नारेबाजी की शुरू की। उपद्रवियों की ओर से किए गए पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे।

    इस मामले में पुलिस की ओर से कोतवाली, बारादरी, किला, प्रेमनगर और कैंट थानों में 10 मुकदमे पंजीकृत कराए गए थे। खलील तिराहे पर हुए उपद्रव का मुकदमा तत्कालीन कोतवाल अमित पांडेय ने दर्ज कराया और श्यामगंज पर हुए बवाल का मुकदमा बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने दर्ज कराया था।

    कोतवाली की विवेचना इंस्पेक्टर सीबीगंज और बारदरी थाने की विवेचना इंस्पेक्टर इज्जतनगर को सौंपी गई थी। इन दोनों की मुकदमों की विवेचना अब एसएसपी अनुराग आर्य ने क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी है। इन दोनों मुकदमों की विवेचना अब क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संजय धीर करेंगे।

    दोनों मुकदमों में 54 लोगों को किया गया नामजद, 1950 थे अज्ञात

    कोतवाली और बारादरी थाना प्रभारी की ओर से दर्ज दोनों मुकदमों में कुल 54 लोगों को नामजद किया गया। जबकि, 1950 लोगों को अज्ञात दिखाया गया। इसमें से कोतवाली में मौलाना तौकीर रजा, नदीम खां, फुजैल, फरमान रियाज, सरफराज, रिहान, तौहीद, मोहम्मद सरफराज, मुस्तकीम, मुनीफुद्दीन, जफरुद्दीन, मोहम्मद इमरोज, मोहम्मद शरीफ, इमाम कोनैन रजा, इमाम मुशारुफ शेख, शमशेर रजा, अजीम अहमद, मोहम्मद ओवैस, मोहम्मद आमिर, राहिल, मोहम्मद साजिद, समीर, मोहम्मद जीशान को नामजद क‍िया।

    इनके अलावा, फैसल और कांकरटोला के पार्षद नदीम सकलैनी व बारादरी में इसमें नदीम, अनीस सकलैनी, साजिद सकलैनी, तहमीन, वसीन तहसीनी, अजीम, अदनान, मोईन सिद्दीकी, फैजुल नवी, कलीम खां, मोबीन, नयाब उर्फ निम्मा, बबलू खां, दाऊद खां, अमन, अजमल रफी, फैजान, समनान, सम्मू खान, अरशद उल्ला, मुस्तफा नूरी, नौशाद खान, मुनीम मियां, मोहम्मद आकिब, मुन्ना, सलाउद्दीन, यूनुस, आशू को नामजद किया गया है। बारादरी से 250 और कोतवाली से 1700 लोगों को अज्ञात में दिखाया गया।

     

    उपद्रव के बाद कोतवाली और बारादरी थाने में थाना प्रभारियों की ओर से दर्ज कराए गए दोनों प्रमुख मुकदमों को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किए गए हैं। इन दोनों ही मामलों की विवेचना अब इंस्पेक्टर संजय धीर करेंगे।

    - अनुराग आर्य, एसएसपी


