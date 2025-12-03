उपद्रवियों पर दोहरी मार! गिरफ्तारी के बाद अब BDA का 'आर्थिक चोट' वाला बुलडोजर

30 सितंबर : तौकीर के करीबी हाजी शराफत अली का शाहजहांपुर रोड स्थित बरातघर सील

30 सितंबर : पार्षद ओमान रजा की व्यवसायिक काम्प्लेक्स सील।

चार अक्टूबर : मौलाना तौकीर के करीबी के नफीस खां के जखीरा स्थित रजा पैलेस पर चला बुलडोजर।

चार अक्टूबर : मौलाना को शरण देने वाले फईक इन्क्लेव निवासी फरहत का घर सील।

छह अक्टूबर : मौलाना के करीबी फरीदापुर चौधरी निवासी वाजिद बेग का बेग बरातघर सील।

छह अक्टूबर : सपा पार्षद अब्दुल कय्यूम मुन्ना का ई-बाइक शोरूम सील।

नौ अक्टूबर : फरीदापुर स्थित मुमताज के बरातघर को किया गया सील।

11 अक्टूबर : आरिफ के पीलीभीत बाइपास रोड स्थित कपड़ों का शोरुम को बीडीए ने किया सील।

14 अक्टूबर : फतेहगंज पश्चिमी में शिव अवतार, इंद्रजीत व पप्पू की अवैध कालोनियों को किया गया ध्वस्त।

28 अक्टूबर : साेनू शर्मा की रामनगर गोटिया में चार हजार वर्गमीटर के अवैध कालोनी को किया ध्वस्त।

28 अक्टूबर : रामनगर गोटिया में विपिन शर्मा के चार हजार वर्गमीटर में बन रही कालोनी ध्वस्त।

29 अक्टूबर : लालफाटक रोड रामेश्वरधाम कालोनी में ओमप्रकाश की दस हजार वर्गमीटर की कालोनी ध्वस्त।

29 अक्टूबर : कैंट में महावीर सिंह की सात हजार वर्गमीटर की कालोनी पर चला बुलडोजर।

तीन नवंबर : धौरेरामाफी में विशाल ग्वाल की चार बीघे की कालोनी ध्वस्त।

चार नवंबर : सीबीगंज बंडिया में किस्मत अली की 18 बीघे में बन रही कालोनी ध्वस्त।

10 नवंबर : कुमराह में रवि पटेल की 12 बीघा में विकसित हो रही कालोनी ध्वस्त।

13 नवंबर : बंडिया में 100 बीघा में अमित अग्रवाल की निर्माणाधीन कालोनी को किया गया ध्वस्त।

13 नवंबर : सीबीगंज बंडिया में बाबू राम और संजीव आदि की 20 बीघे की कालोनी ध्वस्त।

17 नवंबर : जौहरपुर में नरेश यादव की दस बीघे में बन रही कालोनी ध्वस्त।

20 नवंबर : रिठौरा में पप्पू कश्यप की चार हजार वर्गमीटर में बन रही कालोनी ध्वस्त।