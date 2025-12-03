उपद्रवियों पर दोहरी मार! गिरफ्तारी के बाद अब BDA का 'आर्थिक चोट' वाला बुलडोजर
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में 26 सितंबर को ‘आइ लव मोहम्मद’ के नाम पर जबरन प्रदर्शन कर शहर को उपद्रव की आग में झोंकने की कोशिश की गई। इससे शहर में इंटरनेट सेवा तक बाधित करनी पड़ी। इसमें पुराना शहर, श्यामगंज और बारादरी क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में पत्थरबार शामिल थे। श्यामगंज में एसएसपी अनुराग आर्य ने लाठी चलाकर स्थिति को नियंत्रित किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई कर नजीर पेश करने के निर्देश दिए।
इसके लिए स्थानीय प्रशासन को विधिक और आर्थिक रूप से कार्रवाई को कहा। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद बरेली पुलिस ने कोतवाली में पांच मुकदमें, बारादरी में दो, प्रेमनगर, कैंट, किला में एक-एक मुकदमें दर्ज कर मुख्य आरोपित मौलाना तौकीर समेत 92 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सात मुकदमों में तौकीर को नामजद किया गया है, अन्य तीन में विवेचना के दौरान नाम शामिल किया गया।
26 सितंबर के बाद कहर बनकर टूट रहा बीडीए का बुलडोजर
शहर में उप्रदव के बाद बीडीए का बुलडोजर एक्शन तेज हाे गया है। बीडीए और पुलिस-प्रशासन के अधिकारी अधिकतर ध्वस्तीकरण को अवैध निर्माण के विरुद्ध रुटीन कार्रवाई बता रहे हैं। शहर में उपद्रव के बाद बीडीए ने 53 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त किए हैं। इसमें पीलीभीत बाइपास रोड स्थित आरिफ के दो अवैध व्यावसायिक काम्प्लेक्स, मौलाना के करीबी नफीस के घेर-शेख-मिठ्ठू स्थित बरातघर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शामिल है। साथ ही शाहजहांपुर रोड समेत कई क्षेत्र में कालोनी और अवैध भवन के सीलिंग की कार्रवाई की गई।
26 सितंबर के बाद बीडीए की हुई कुछ प्रमुख कार्रवाई
|30 सितंबर :
|तौकीर के करीबी हाजी शराफत अली का शाहजहांपुर रोड स्थित बरातघर सील
|30 सितंबर :
|पार्षद ओमान रजा की व्यवसायिक काम्प्लेक्स सील।
|चार अक्टूबर :
|मौलाना तौकीर के करीबी के नफीस खां के जखीरा स्थित रजा पैलेस पर चला बुलडोजर।
|चार अक्टूबर :
|मौलाना को शरण देने वाले फईक इन्क्लेव निवासी फरहत का घर सील।
|छह अक्टूबर :
|मौलाना के करीबी फरीदापुर चौधरी निवासी वाजिद बेग का बेग बरातघर सील।
|छह अक्टूबर :
|सपा पार्षद अब्दुल कय्यूम मुन्ना का ई-बाइक शोरूम सील।
|नौ अक्टूबर :
|फरीदापुर स्थित मुमताज के बरातघर को किया गया सील।
|11 अक्टूबर :
|आरिफ के पीलीभीत बाइपास रोड स्थित कपड़ों का शोरुम को बीडीए ने किया सील।
|14 अक्टूबर :
|फतेहगंज पश्चिमी में शिव अवतार, इंद्रजीत व पप्पू की अवैध कालोनियों को किया गया ध्वस्त।
|28 अक्टूबर :
|साेनू शर्मा की रामनगर गोटिया में चार हजार वर्गमीटर के अवैध कालोनी को किया ध्वस्त।
|28 अक्टूबर :
|रामनगर गोटिया में विपिन शर्मा के चार हजार वर्गमीटर में बन रही कालोनी ध्वस्त।
|29 अक्टूबर :
|लालफाटक रोड रामेश्वरधाम कालोनी में ओमप्रकाश की दस हजार वर्गमीटर की कालोनी ध्वस्त।
|29 अक्टूबर :
|कैंट में महावीर सिंह की सात हजार वर्गमीटर की कालोनी पर चला बुलडोजर।
|तीन नवंबर :
|धौरेरामाफी में विशाल ग्वाल की चार बीघे की कालोनी ध्वस्त।
|चार नवंबर :
|सीबीगंज बंडिया में किस्मत अली की 18 बीघे में बन रही कालोनी ध्वस्त।
|10 नवंबर :
|कुमराह में रवि पटेल की 12 बीघा में विकसित हो रही कालोनी ध्वस्त।
|13 नवंबर :
|बंडिया में 100 बीघा में अमित अग्रवाल की निर्माणाधीन कालोनी को किया गया ध्वस्त।
|13 नवंबर :
|सीबीगंज बंडिया में बाबू राम और संजीव आदि की 20 बीघे की कालोनी ध्वस्त।
|17 नवंबर :
|जौहरपुर में नरेश यादव की दस बीघे में बन रही कालोनी ध्वस्त।
|20 नवंबर :
|रिठौरा में पप्पू कश्यप की चार हजार वर्गमीटर में बन रही कालोनी ध्वस्त।
|22 नवंबर :
|आरिफ के जगतपुर और पीलीभीत बाइपास रोड स्थित कामार्शियल काम्प्लेक्स को किया गया ध्वस्त।
शहर में किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण-प्लाटिंग करने से पूर्व बीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये विकास-निर्माण के विरुद्ध बीडीए की ओर से ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। आमजन से लगातार अपील की जा रही है कि वह किसी भी परेशानी से बचने के लिए भवन-भूखण्ड क्रय करने अथवा निर्माण से पूर्व उसकी मानचित्र स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर लें, अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- डा. मनिकंडन ए., बीडीए उपाध्यक्ष
