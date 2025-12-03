योगी का 'बुलडोजर एक्शन': सपा-बसपा के 14 साल पुराने अवैध रसूख पर चला BDA का हंटर!

जागरण संवाददाता, बरेली। शाहजहांपुर रोड स्थित सूफी टोला में दो अवैध बरातघर को न सिर्फ ध्वस्त किया गया बल्कि निर्माणकर्ताओं के रसूख को भी चूर-चूर कर दिया गया। सपा सरकार में खड़ी अवैध इमारतों को बीडीए ने मिट्टी में मिला दिया। आरोपितों के परिवार वालों ने वर्षों पूर्व आवासीय निर्माण कराए लेकिन सपा सरकार में सत्ता से जुड़े लोगों के संरक्षण और रसूख के दम पर सरफराज वली खां और राशिद खां ने वहां व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी।

बीडीए से नक्शा पास कराए बिना सरफराज ने एवाने-ए-फरहत बरातघर और राशिद ने गुड मैरेज हाल खड़ा कर दिया। नियमों को ताक पर रख सड़क को ही पार्किंग में बदल दिया। दोनों अवैध निर्माण में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर किराए के रूप में बड़ी धनराशि भी वसूली जाने लगी। मंगलवार को दोनों अवैध बरातघरों पर बुलडोजर चलने के बाद पूरे इलाके में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम की गूंज उठ गई। हर कोई यही कहता नजर आया कि सपा सरकार में खड़े किए गए अवैध निर्माण और रसूख अब ध्वस्त हो रहा।

बसपा सरकार में ध्वस्तीकरण आदेश, योगी ने चलाया बुलडोजर सपा नेता आजम खान और बरेली में 26 सितंबर को उपद्रव के मुख्य आरोपित मौलाना तौकीर के करीबियों के अवैध एवाने-ए-फरहत और गुड मैरेज हाल के विरुद्ध अक्टूबर-2011 में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था। उस समय प्रदेश में बसपा की सरकार थी। मगर 2012 में सपा सरकार आने के बाद फाइल आगे बढ़ने के बाद दबा दी गई। अब 14 वर्ष बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में दोनों अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया।

आठ बजे पहुंच गई बीडीए की टीम, दो बजे पहुंची पुलिस मंगलवार को बीडीए की टीम एवाने-बरातघर और गुड मैरेज हाल को ध्वस्त करने के लिए सुबह आठ बजे ही सूफी टोला पहुंच गई। बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार की अगुआई में दो बुलडोजर और एक पोकलैंड पहुंचने से इलाके में खलबली मच गई। दोनों बरातघर के आसपास क्षेत्र के लोगों को जमावड़ा हो गया। बीडीए की टीम कार्रवाई के लिए पुलिस का इंतजार करती रही।

दोपहर 1.50 बजे सीओ पंकज कुमार, एसडीएम और अन्य अधिकारियों और भारी पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तमाशबीन बने लोगों को मौके से दूर भगाया। साथ ही पूरे इलाके में सुरक्षाबलों को खड़ा कर दिया। इसके कुछ ही देर बार एसपी सिटी मानुष पारिक भी मौके पर पहुंचे और देर शाम तक कार्रवाई में जुटे रहे। इस दौरान पुलिस और पीएसी के जवानों को सुरक्षा को लेकर दिशा-निर्देश देते दिखे

पहले दिखाई हनक, फिर बुलडोजर के आगे आकर कार्रवाई रोकने की कोशिश दोपहर दो बजे जैसे ही पुलिस और प्रशासन के अधिकार एवाने-ए-बरातघर और गुड मैरेज हाल पहुंचे वहां मौजूद निर्माणकर्ताओं ने अधिकारियों को अपने हनक दिखाने की कोशिश की। खुद के कई आइएएस और आइपीएस अफसरों के करीबी बताने के साथ कई राजनीतिक दलों के नाम भी लेकर अधिकारियों को ध्वस्तीकरण रोकने को कहा।

मगर, सीओ पंकज कुमार, एसडीएम रामरतन यादव और अन्य अधिकारी महिला अधिकारियों ने उच्चाधिकारियों के स्पष्ट आदेश होने की बात कहते हुए महिलाओं और घर के अन्य सदस्यों को बराघर के बाहर निकलने की बात कही। इस पर महिलाएं छोटे-छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ बरातघर से नहीं निकलने की बात कहते हुए कार्रवाई को रोकने पर अड़ गईं।

इस दौरान करीब एक घंटे तक अधिकारियों ने किसी तरह महिलाओं और अन्य सदस्यों को बरातघर से निकालने के बाद कार्रवाई शुरु हो गई। इस दौरान कई बार महिलाएं बुलडोजर के आगे भी आकर कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश करती रहीं, लेकिन पुलिसबल ने उन्हें सूमझाते हुए मौके से दूर किया।

गुस्से में मीडिया पर भी निकाली भड़ास, कार्रवाई को बताया भेदभावपूर्ण एवाने-ए-बरातघर और गुड मैरेज हाल के ध्वस्तीकरण के लिए बुलडोजर पहुंचने के बाद गुड मैरेज हाल के स्वामी राशिद के घर की महिलाएं उग्र हो गईं। अपने भवन के लिए कंपाउंडिंग प्रक्रिया के लिए भी आवेदन की बात कहते हुए कार्रवाई को भेदभावपूर्ण करार दिया। इस दौरान महिलाओं ने कार्रवाई को लेकर मीडिया पर भी अपनी भड़ास निकाली।