    महाशिवरात्रि पर फूलों से महकेगा 'रुद्रावनम', रामायण वाटिका में लेजर शो दिखाएगा प्रभु राम की महिमा!

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 12:15 AM (IST)

    बरेली में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण वाटिका के बाद अब रुद्रावनम पार्क विकसित किया जा रहा है। आगामी महाशिवरात्रि पर रुद्रावनम में 100 ...और पढ़ें

    रामायण वाट‍िका

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने काे रामायण वाटिका के बाद अब रुद्रावनम का विकास किया जा रहा है। ग्रेटर बरेली में भगवान शिव को समर्पित रुद्रावनम पार्क में ही आगामी महाशिवरात्रि में पुष्प प्रदर्शनी (फ्लावर-शो) कराया जाएगा। इसके लिए बीडीए ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

    फ्लावर शो में एक सैकड़ा से अधिक प्रजातियों के पुष्प अपनी सुगंध से ग्रेटर बरेली को महकाएंगे। इसी के साथ ही रामायण वाटिका में भगवान श्रीराम की प्रतिमा पर लेजर शो भी कराने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ बीडीए की ओर से मंथन किया जा रहा है।

    बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर दो में भगवान श्रीराम के 14 वर्षों के वनवास काल की स्मृतियों को धरातल पर उकरेते हुए रामायण वाटिका का विकास किया है। अब ठीक उसी तर्ज पर ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में भगवान शिव को समर्पित रुद्रावनम पार्क का विकास किया जा रहा है।

    अधिकारियों के अनुसार पार्क का निर्माण फरवरी अंतिम सप्ताह या मार्च तक कर लिया जाएगा। इसके लिए लगातार प्रगति पर ध्यान दिया जा रहा है। बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. के अनुसार इस वर्ष रामायण वाटिका में हुए फ्लावर शो की तरह ही आगामी महाशिवरात्रि पर रुद्रावनम में फ्लावर शो कराया जाएगा। इस पुष्प प्रदर्शनी में 100 से अधिक प्रजातियों के पुष्प अपनी सुगंध बिखरेंगे।

    पुष्प प्रदर्शनी से आमजन को बीडीए के अलग-अलग विकास कार्यों के साथ विभिन्न प्रकार के पुष्पों के जरिए आमजन को प्रकृति से जोड़ा जाएगा। प्रदर्शनी में अलग-अलग संदेश देती आकृतियां भी बनाई जाएंगी। साथ ही फूलों और पौधों से बेहतर उत्पादन के लिए जैविक खाद की बिक्री के साथ- वर्षा संचयन तकनीक व अन्य जानकारी भी दी जाएगी।

    रामायण वाटिका में होगा लेजर शो, मुख्यमंत्री के हाथ लोकार्पण की योजना

    बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. के अनुसार रामायण वाटिका पार्क का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। अब वाटिका के लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथ से कराया जाएगा। बताया कि लोकार्पण के साथ ही यहां लेजर शो भी कराया जाएगा। जिसमें भगवान राम, सीता, रावण और रामायण के अन्य प्रमुख प्रसंगों को दर्शाया जाएगा। इसके लिए बीडीए की ओर से तैयारियां की जा रही हैं।

     

