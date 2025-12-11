Language
    जमीन और इन्वेस्टमेंट के नाम पर लूटा! कन्हैया गुलाटी पर शिकंजा कसा, एक ही थाने में 9 मुकदमे

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:56 PM (IST)

    बरेली में कन्हैया गुलाटी के खिलाफ जमीन और इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी के 9 मुकदमे दर्ज हुए हैं। पुलिस ने गुलाटी पर शिकंजा कसते हुए जांच शुरू कर दी ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। महाठग कन्हैया गुलाटी पर लगातार शिकंजा कसता ही जा रहा है। उसके विरुद्ध गुरुवार को तीन और मामले बारादरी थाने में पंजीकृत कर लिए गए। अब उसके विरुद्ध एक ही थाने में कुल नौ मुकदमे पंजीकृत हो चुके हैं। आरोपित के विरुद्ध शिकंजा कसने के बाद पीड़ितों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। पुलिस की एक टीम आरोपित की तलाश में जुटी है। पहला मामला शाहजहांपुर के तिलहर निवासी प्रिंस गुप्ता ने कन्हैया गुलाटी समेत 19 लोगों के विरुद्ध बारादरी थाने में दर्ज कराया है।

    इसमें उन्होंने 14 लोगों को नामजद किया है जबकि, पांच लोगों को अज्ञात बनाया है। प्रिंस ने पुलिस को बताया कि, कन्हैया गुलाटी ने अपनी पत्नी राधिका गुलाटी, गोपाल गुलाटी, कृष्णा गुलाटी, मधु गुलाटी, आशीष महाजन, किमि राना, अमित महेंद्र, सूर्य प्रकाश, जगतपाल मौर्य, ओमप्रकाश मौर्य, सुरेश चंद्र कुश्वाहा, अनूप गुप्ता, संजीव वाधवा व पांच अन्य लोगों ने मिलकर फरीदपुर के हृदयपुर उर्फ अंधर परगना कालोनी में 750 वर्गगज भूमि का सौैदा 2018 में 83.24 लाख रुपये में किया था।

    आरोप है कि उन्होंने सभी रुपये उन्हें दे दिए कंपनी ने वादा किया कि वह बीडीए अप्रूव कराकर ही देंगे। इससे पहले आरोपितों ने बैनामा नहीं किया। जब काफी समय बीतने के बाद भी बैनामा नहीं किया तो प्रिंस ने अपने रुपये वापस मांगे मगर आरोपितों ने उनके रुपये नहीं दिए और हड़प लिए। इस मामले में बारादरी पुलिस ने सभी आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी लिख ली है।

    वहीं, दूसरी रिपोर्ट भी शाहजहांपुर के तिलहर निवासी सुनैना ने कराई है। उन्होंने भी कन्हैया गुलाटी उसकी पत्नी राधिका गुलाटी, गोपाल गुलाटी, कृष्णा गुलाटी, मधु गुलाटी, आशीष महाजन, किमि राना, अमित महेंद्र, सूर्य प्रकाश, जगतपाल मौर्य, ओमप्रकाश मौर्य, सुरेश चंद्र कुश्वाहा, अनूप गुप्ता, संजीव वाधवा व पांच अन्य लोगों को आरोपित बनाया है।

    आरोप है कि आरोपितों ने फरीदपुर के हृदयपुर उर्फ अंधर परगना कालोनी में 750 वर्गगज जमीन का सौदा वर्ष 2018 में 73.87 लाख रुपये में किया था। मगर आरोपितों ने न तो बैनामा किया न ही रकम दी। बता दें कि सुनैना गुप्ता प्रिंस गुप्ता की पत्नी हैं।

    इंवेस्टमेंट के नाम पर 6.25 लाख की ठगी, खाते में केवल 3500 रुपये

    इज्जतनगर के गुरूनाकन कालौनी निवासी ललित मोहन ने भी बारादरी थाने में कन्हैया गुलाटी समेत छह लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि कंपनी के जगतपाल मौर्य ने उन्हें कंपनी का एक प्लान समझाया और कहा कि, वह जितना भी रुपया वह इंवेस्टमेंट करेंगे उसके बदले में 3500 रुपये हर माह मिलता रहेगा। इस बात पर ललित मोहन 4.25 लाख और उनके भाई अमित यादव ने दो लाख रुपये इंवेस्ट कर दिए।

    आरोप है कि, इंवेस्ट करने के एक दो बार रुपये मिले लेकिन, इसके बाद रुपये आना बंद हो गए। जब उन्होंने अपना मूलधन वापस मांगा तो वह भी नहीं दिया। टालमटोल करते रहे। मामले में ललित मोहन ने कन्हैया गुलाटी, जगतपाल मौर्य, विशाल मौर्य, राहुल मौर्य, पुष्पेंद्र चंद्रा और सोनू चंद्रा को नामजद करते हुए बारादरी थाने में प्राथमिकी लिखाई है।

     

