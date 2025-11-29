करोड़ों की ठगी: महाठग कन्हैया गुलाटी पर 'गैंगस्टर' की तलवार, दर्ज हुई तीसरी FIR; पत्नी-बेटा भी नामजद

Language
    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:00 PM (IST)

    बरेली में कन्हैया गुलाटी नामक एक व्यक्ति पर करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप है। कई लोगों ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है। धर्मदास गुप्ता और ललित मोहन जैसे लोगों ने गुलाटी की कंपनी में निवेश किया था, लेकिन उनके चेक बाउंस हो गए और उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला।

    जागरण संवाददाता, बरेली। महाठग कन्हैया गुलाटी तमाम लोगों को करोड़ों रुपये लेकर फरार हो चुका है। काफी प्रयास के बाद जब लोगों को उनके रुपये नहीं मिले तो उन्होंने मुकदमे पंजीकृत कराना शुरू कर दिया। पिछले दो दिनों में गुलाटी के विरुद्ध दो नए मामले पंजीकृत हो चुके हैं। जबकि, कई शिकायती पत्र मुकदमा पंजीकृत कराने को अधिकारियों के पास पहुंचे हैं।

    ऐसे में पुलिस भी अब आरोपित कन्हैया गुलाटी पर गैंगस्‍टर लगाने की तैयारी में है। मुकदमों में चार्जशीट लगने के बाद आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कैंट के चनहेटा निवासी धर्मदास गुप्ता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कैनविज कंपनी में एजेंट मुहम्मद सलीम के कहने पर उन्होंने अपना 6.86 लाख रुपये कंपनी में बतौर एफडी इंवेस्ट किया था।

    समय पूरा होने पर जब उन्होंने रुपये वापस लिए तो कंपनी के मालिक कन्हैया लाल गुलाटी, उनकी पत्नी राधिका गुलाटी ने उन्हें चेक दिए, लेकिन सभी चेक बैंक में बाउंस हो गए। शिकायत करने पर कंपनी मालिकों ने पुराने चेक वापस लेकर 2.81 लाख रुपये का नया चेक दिया, जिसकी तारीख 20 अक्टूबर 2025 दर्ज थी। यह चेक भी बाउंस हो गया।

    धर्मदास का आरोप है कि कई बार आफिस जाने पर उन्हें आश्वासन देकर टरकाया दिया गया। कुछ दिन पहले भी राधिका गुलाटी ने 15 नवंबर को भुगतान होने की बात कही, लेकिन 16 नवंबर तक भी खाते में रकम नहीं पहुंची। मामले में बारादरी पुलिस ने कन्‍हैया गुलाटी, उसकी पत्नी राधिका गुलाटी, बेटा गोपाल गुलाटी और एजेंट मुहम्मद सलीम के विरुद्ध प्राथमिकी लिख ली है।

    इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली के रिटायर्ड जवान ओंकारनाथ ने भी बारादरी थाने में आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई थी। इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध बारादरी थाने में एक माह के भीतर ही तीन मामले दर्ज हो चुके हैं। इससे पूर्व भी कैंट, इज्जतनगर समेत अलग-अलग थानों में कई मामले पंजीकृत हैं। ऐसे में अब उसके विरुद्ध गैंगस्‍टर की भी तैयारी जारी है।

    इज्जतनगर के ललित मोहन ने भी दिया शिकायती पत्र

    इज्जतनगर गुरुनानक कालोनी निवासी ललित मोहन ने एसएसपी के यहां शिकायती पत्र दिया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने और उनके भाई अमित ने कन्हैया गुलाटी की फर्म कैनविज में 6.25 लाख रुपये इंवेस्ट किए थे। आरोप है कि उनका यह रुपया उनके ही परिचित कई लोगों ने इंवेस्ट कराए थे। निवेश करते वक्त कंपनी ने दावा किया था कि उन्हें स्कीम का पूरा लाभ मिलेगा।

    मगर आरोपितों ने आजतक एक भी रुपया नहीं दिया। वह सिर्फ टालमटोल करते रहे। बमुश्किल आरोपितों ने सात नंवबर को 4.25 और दो लाख रुपये के दो चेक दिए। जब ललित ने उन चेक को बैंक में लगाया तो पता चला कि गुलाटी के बैंक खाते में केवल 3500 रुपये ही हैं। यह बात बताने जब वह गुलाटी के यहां पहुंचे तो आरोपितों ने उन्हें धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

     

