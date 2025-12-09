महाठग कन्हैया गुलाटी पर दो और FIR, ठगी का आंकड़ा 7 केस तक पहुंचा, निवेश के नाम पर करोड़ों डकारे

जागरण संवाददाता, बरेली। महाठग कन्हैया गुलाटी के विरुद्ध बारादरी थाने में दो और धोखाधड़ी की प्राथमिकी लिखी गई है। दोनों ही मामलों में ठग ने 28.83 लाख रुपये की ठगी कर ली। अब तक आरोपित के विरुद्ध बारादरी थाने में सात मामले पंजीकृत हो चुके हैं।

पहला मुकदमा महानगर उज्जवल निवासी अंजू गुप्ता ने लिखाया। उन्होंने पुलिस को बताया कि, कन्हैया गुलाटी की कंपनी से उन्होंने फरीदपुर में एक 124 वर्ग गज का एक प्लाट खरीदा था। उस वक्त कंपनी ने दावा किया कि वह बीडीए अप्रूव्ड कराकर देंगे और विकसित भी करेंगे।

आरोप है कि आठ साल बाद भी वहां पर कोई विकास नहीं किया गया। जब उन्होंने कंपनी के सीइओ आशुतोष श्रीवास्तव और प्रबंधक कन्हैया गुलाटी को फोन किया तो वह टालमटोल करने लगे। प्लाट की रजिस्ट्री होने के बाद भी कब्जा नहीं दिया गया।

जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपितों ने फोन उठाना बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि प्लाट के करीब 18.03 लाख रुपये भी कंपनी को दिए थे। इसमें से करीब 4.07 लाख कैश बाकी चैक के माध्यम से दिया था।