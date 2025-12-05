Language
    Bareilly News: महाठग कन्हैया गुलाटी पर धोखाधड़ी की दो और FIR, एक माह में 5 मामले दर्ज

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:16 PM (IST)

    बरेली में महाठग कन्हैया गुलाटी के खिलाफ धोखाधड़ी के दो और मामले दर्ज हुए हैं, जिससे पिछले एक महीने में ऐसे मामलों की संख्या पांच हो गई है। गुलाटी पर न ...और पढ़ें

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। महाठग कन्हैया गुलाटी पर लगातार शिकंजा कसा रहा है। उसके विरुद्ध लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया है। एक माह के भीतर कन्हैया गुलाटी के विरुद्ध पांच प्राथमिकी पंजीकृत हो गई हैं। इस बार आरोपित 12 लाख और आठ लाख रुपये की ठगी के दो मुकदमें पंजीकृत किए गए हैं।

    पुलिस का कहना हैं कि जल्द ही उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बारादरी के खुशबू एन्क्लेव निवासी वासित अली ने पुलिस को बताया कि, कन्हैया गुलाटी से वह पूर्व से परिचित हैं। आरोप है कि आरोपित ने उन्हें झांसे में लिया और आठ रुपये की मांग की। कहा कि उनके रुपये जल्दी लौटा देगा।

    झांसे में आए वासित अली ने उन्हें आरटीजीएस के माध्यम से आठ लाख रुपये दे दिए। काफी समय बीतने के बाद जब उन्होंने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपित टालमटोल करने लगा। कई बार रुपये मांगे मगर उसने रुपये नहीं दिए। वासित का आरोप है कि जब उन्हें लगा कि अब आरोपित रुपये नहीं देगा तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की।

    वहीं दूसरी शिकायत पवन बिहार के अमित कुमार ने की। उन्होंने भी पुलिस को यही बताया कि कन्हैया गुलाटी ने उन्हें झांसा देकर आरटीजीएस के माध्यम से 12 लाख रुपये लिए थे जो अभी तक नहीं लौटाए इस मामले में बारादरी पुलिस ने दोनों लोगों की प्राथमिकी आइटी एक्ट समेत धोखाधड़ी की धारा में प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।

    बता दें कि आरोपित ने लोगों को करोड़ो रुपये हड़प लिया है। तमाम लोग अपने रुपये मांग रहे हैं मगर आरोपित किसी के रुपये नहीं दे रहा है। इसी क्रम में बारादरी थाने में पांच प्राथमिकी पंजीकृत हो चुकी हैं।

     

