बरेली: सिर्फ 9 महीने में उजड़ा घर! महिला वकील की संदिग्ध मौत, दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप

जागरण संवाददाता, बरेली। प्रेमनगर निवासी महिला अधिवक्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। स्वजन का कहना है कि रात में अचानक से तबियत बिगड़ी तो उसे अस्पताल लेकर दौड़े, लेकिन डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। महिला के मायके वालों ने पति समेत ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है, पुलिस का कहना है कि गले पर एक निशान है। बाकी मौत की स्पष्ट वजह पोस्टमार्टम में पता चलेगी।

पुलिस के मुताबिक, बारादरी थाना क्षेत्र निवासी महजबीन का निकाह इसी साल फरवरी में प्रेमनगर के शाहबाद निवासी डा. मेंहदी हसन के बेटे डा. तलहा के साथ हुआ था। तलहा बीएएमएस करने के बाद देवचरा में क्लीनिक चलता है। महिला अधिवक्ता थी, मृतक महिला के ताऊ हापुड़ में जज है और एक भाई एसडीओ और दूसरा अधिवक्ता है।

मायके वालों का आरोप है कि, शादी के बाद से ही सभी ससुराल वाले उनकी बेटी महजबीन को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। गुरुवार को उन्हें सूचना मिली कि बेटी की तबियत खराब है। जब वह सब मौके पर पहुंचे तो देखा कि बेटी की मौत हो चुकी थी। उसकी आंखे बाहर की ओर उभरी थी। गले पर भी निशान था।